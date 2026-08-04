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Hatalmas mozgás készülődik ebben a részvényben - Most jön a nagy pillanat!

Az utóbbi hetekben jelentős átrendeződésen ment át a piac, az iráni deeszkalációs hírek hatására pedig máris növekedni kezdett a kockázatvállalási kedv a világ tőzsdéin. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt vizsgálunk, melyben egy közelgő katalizátor miatt hatalmas mozgás készülődik. De vajon ezúttal is megjutalmazza a bátrakat a piac?
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

Az általunk vizsgált részvény amellett, hogy historikusan meglehetősen nyomott árazáson forog, most technikai és fundamentális szempontból is rendkívül izgalmas.

Ráadásul nagy katalizátor jön, nagy mozgásra készülnek a befektetők.

Ez a részvény nem más, mint

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