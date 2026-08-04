Hatalmas üzletet jelentett be a Procter & Gamble

A Procter & Gamble 3,8 milliárd dollárért felvásárolja a Thorne étrend-kiegészítő márkát, ezzel erősítve egészség- és wellnessüzletágát. A P&G részvényei a bejelentésre enyhe emelkedéssel reagáltak.

A Procter & Gamble 3,8 milliárd dollárért felvásárolja a Thorne étrend-kiegészítő márkát,

amivel a fogyasztásicikk-gyártó óriásvállalat az egészség- és wellnessüzletágát kívánja megerősíteni - jelentette a CNBC.

A tranzakciót Shailesh Jejurikar, a P&G vezérigazgatója jelentette be a CNBC-nek adott interjúban. A cégvezér elmondta, hogy rendkívül elégedettek a felvásárolt célvállalattal, amelyet jól működő, régóta fennálló cégként jellemzett. A P&G portfóliójában már eddig is szerepeltek egészségügyi márkák, többek között a Vicks és az Oral-B.

A Thorne-t 1984-ben alapították, majd 2021 végén vezették be a tőzsdére 525 millió dolláros cégértékelés mellett. Ezt követően az L Catterton magántőke-alap 2023-ban egy 680 millió dolláros ügylettel kivezette a társaságot a tőzsdéről. A Thorne éves árbevétele 2025-ben meghaladta az 500 millió dollárt, Colin Watts vezérigazgató pedig korábban úgy nyilatkozott, hogy a márka néhány éven belül elérheti az egymilliárd dolláros árbevételt.

A cég bevételeinek nagy részét a negyven év alatti vásárlók adják, emellett a közvetlen a fogyasztóknak történő értékesítés is jelentős növekedést mutatott az elmúlt időszakban.

A P&G részvényei a bejelentés napján enyhe, egy százalék alatti emelkedéssel reagáltak.

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