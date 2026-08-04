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Különös mintázatot vettek észre az amerikai tőzsdén: szeptemberben jön a nagy visszatérés?
Befektetés

Különös mintázatot vettek észre az amerikai tőzsdén: szeptemberben jön a nagy visszatérés?

Portfolio
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A globális fedezeti alapok júliusban csaknem 3 százalékot veszítettek az év során keletkezett hozamukból a technológiai részvényekhez kötődő pozícióik lezárása miatt, de éves teljesítményük stratégiától függetlenül így is mintegy 8 százalékos pluszban áll – derül ki a JPMorgan elemzéséből. Az elemzések azt is megmutatják: a nyár és az ősz szinte menetrendszerű piaci mozgásokat hoz magával.

Az iráni háború nyomán megemelkedő nyersolajárak júliusban széles körű piaci eladási hullámot indítottak el, ami különösen a chipgyártókat és az ázsiai részvénypiacokat sújtotta, míg

az amerikai technológiai részvényindex több mint 7 százalékot esett a hónap során.

A JPMorgan szerint a veszteségek elsősorban a technológiai szektor túlzsúfolt pozícióiból eredtek, ugyanis amikor a piaci hangulat megfordult, a spekulánsok már nem tudtak kedvező árszinteken kiszállni.

A tőkeáttételi szintek július elején és végén azonos értéken álltak, a hónap folyamán azonban jelentős ingadozások voltak megfigyelhetők. Ötéves távlatban a fedezeti alapok tőkeáttétele továbbra is a történelmi csúcsok közelében mozog, bár az elmúlt tizenkét hónap rekordszintjét már nem éri el.

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A multi-stratégiai alapok jobban átvészelték a hónapot, és mindössze 2,2 százalékos mínuszban zártak, míg az ázsiai–csendes-óceáni részvényválogatók átlagosan 9,4 százalékos veszteséget szenvedtek el. A kvantitatív részvényalapok – amelyek kevésbé a fundamentumokra, inkább az árfolyammozgásokra építenek – átlagosan 5 százalékos veszteséggel fejezték be a hónapot. A JPMorgan a kvantalapokat azonosította a legmagasabb tőkeáttételű stratégiaként, 450 százalékos becsült szinttel.

A bank arra is rámutatott, hogy

szinte már mintázattá vált, hogy a fedezeti alapok júliusban leépítik amerikai részvénypozícióikat, majd szeptemberben visszavásárolják azokat.

2018 óta a fedezeti alapok jellemzően júliusban szabadulnak meg a veszteséges részvénypozícióktól, az idei kitettségcsökkentés mértékénél pedig csak a 2020-as és a 2022-es volt nagyobb.

Egy külön elemzésben a Goldman Sachs is megerősítette ezt a képet, kiemelve, hogy a globális részvényválogató alapok az elmúlt négy év második legrosszabb hónapját produkálták júliusban, míg az ázsiai részvényalapok a bank által valaha mért leggyengébb hónapjukat zárták. A JPMorgan szerint a veszteségek mögött nagyrészt a momentumstratégiák álltak, miközben a fedezeti alapok technológiai kitettsége hosszabb távon továbbra is viszonylag magas, a pozícióméretek pedig az átlagosnál nagyobbak maradtak.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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