  • Megjelenítés
Lecsaptak a hatóságok: kiirtották az életveszélyes spekulációt a forró tőzsde környékéről
Befektetés

Lecsaptak a hatóságok: kiirtották az életveszélyes spekulációt a forró tőzsde környékéről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A dél-koreai hatóságok által bevezetett szigorítások hatására drámaian visszaesett a tőkeáttételes ETF-ek forgalma az ország két legnagyobb chipgyártójának részvényeit követő termékeknél, amelyek korábban rendkívüli piaci turbulenciát okoztak - írja a Bloomberg.

Az SK Hynixhoz kötött Kodex egyedirészvény-ETF – amely a legnagyobb ilyen típusú alap az országban – hétfőn mindössze 59 millió darabos forgalmat bonyolított, ami június 4. óta a legalacsonyabb érték. A Samsung Electronicshoz kapcsolódó kisebb társalap kereskedési volumene szintén a május végi indulás óta nem látott mélypontra süllyedt.

A forgalom zuhanása annak tudható be, hogy

a szabályozó hatóságok a napokban több piacfékező intézkedést is bevezettek.

Július 31-től a tőkeáttételes ETF-kereskedéshez szükséges minimális fedezeti követelményt 10 millió vonról 30 millió vonra (mintegy 7,9 millió forintra) emelték. Korábban a hónap során a hatóságok az egyedi részvényekre épülő tőkeáttételes ETF-ek új bevezetését is ideiglenesen felfüggesztették a piaci helyzet stabilizálódásáig.

Még több Befektetés

Kitörés előtt álló részvényt találtunk - Most féláron megveheted!

Jelentett az Alteo: ezt bizony ki lehet tenni az ablakba

Nyilvánosan is közzétette a magyar adósságkezelő a Kínától felvett gigahitel sokáig titkolt részleteit

"A nagy technológiai nevek körüli spekulatív, tőkeáttételes túlfűtöttség az emelkedő és a csökkenő oldalon egyaránt semlegesítődött" – mondta Peter Park, az NH Investment & Securities koreai részvényértékesítési munkatársa. Mint kifejtette, a befektetők ugyan korlátozás nélkül adhatják el meglévő pozícióikat, de az új vásárlásokhoz szükséges magas fedezeti követelmény gyakorlatilag véget vetett a spekulatív kisbefektetői tőkeáttételes pozícióépítésnek.

A részvényvásárlásra felvett lombardhitelek fennálló állománya szintén tovább csökkent, július 31-én 28,9 billió vont tett ki, ami január óta a legalacsonyabb szint a Koreai Pénzügyi Befektetési Szövetség adatai szerint.

A dél-koreai Kospi tőzsdeindex – amely a globális AI-szektor egyik fontos mutatója – idén mintegy 48 százalékos emelkedést mutat. A szárnyalás ára azonban szélsőséges volatilitás volt, júliusban ugyanis példátlan módon négyszer is felfüggesztették a kereskedést. A Kospi volatilitási mutatója továbbra is 80 felett áll, ami rövid távon jelentős napon belüli kilengésekre utal.

Kapcsolódó cikkünk

Meglépte a keleti hatalom a hatalmas zuhanás után: drasztikusan korlátozzák a lakosság kedvenc befektetését

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat
Tényleg a JÉGER-rendszer miatt száradnak ki a magyar földek? Megszólaltak a meteorológusok
Nyilvánosan is közzétette a magyar adósságkezelő a Kínától felvett gigahitel sokáig titkolt részleteit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility