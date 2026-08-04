Lecsaptak a hatóságok: kiirtották az életveszélyes spekulációt a forró tőzsde környékéről

Az SK Hynixhoz kötött Kodex egyedirészvény-ETF – amely a legnagyobb ilyen típusú alap az országban – hétfőn mindössze 59 millió darabos forgalmat bonyolított, ami június 4. óta a legalacsonyabb érték. A Samsung Electronicshoz kapcsolódó kisebb társalap kereskedési volumene szintén a május végi indulás óta nem látott mélypontra süllyedt.

A forgalom zuhanása annak tudható be, hogy

a szabályozó hatóságok a napokban több piacfékező intézkedést is bevezettek.

Július 31-től a tőkeáttételes ETF-kereskedéshez szükséges minimális fedezeti követelményt 10 millió vonról 30 millió vonra (mintegy 7,9 millió forintra) emelték. Korábban a hónap során a hatóságok az egyedi részvényekre épülő tőkeáttételes ETF-ek új bevezetését is ideiglenesen felfüggesztették a piaci helyzet stabilizálódásáig.

"A nagy technológiai nevek körüli spekulatív, tőkeáttételes túlfűtöttség az emelkedő és a csökkenő oldalon egyaránt semlegesítődött" – mondta Peter Park, az NH Investment & Securities koreai részvényértékesítési munkatársa. Mint kifejtette, a befektetők ugyan korlátozás nélkül adhatják el meglévő pozícióikat, de az új vásárlásokhoz szükséges magas fedezeti követelmény gyakorlatilag véget vetett a spekulatív kisbefektetői tőkeáttételes pozícióépítésnek.

A részvényvásárlásra felvett lombardhitelek fennálló állománya szintén tovább csökkent, július 31-én 28,9 billió vont tett ki, ami január óta a legalacsonyabb szint a Koreai Pénzügyi Befektetési Szövetség adatai szerint.

A dél-koreai Kospi tőzsdeindex – amely a globális AI-szektor egyik fontos mutatója – idén mintegy 48 százalékos emelkedést mutat. A szárnyalás ára azonban szélsőséges volatilitás volt, júliusban ugyanis példátlan módon négyszer is felfüggesztették a kereskedést. A Kospi volatilitási mutatója továbbra is 80 felett áll, ami rövid távon jelentős napon belüli kilengésekre utal.

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