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Otthagyták a nyugdíjpénztárakat, de kis idő múlva nagyon megbánták: beszédes számok érkeztek az észt megtakarítókról
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Otthagyták a nyugdíjpénztárakat, de kis idő múlva nagyon megbánták: beszédes számok érkeztek az észt megtakarítókról

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A korábban a második nyugdíjpillérből kilépő észtek mintegy harmada meggondolta magát, és szeretne újra csatlakozni a rendszerhez – derül ki a Luminor pénzügyi szolgáltató megbízásából készült felmérésből, amiről a European Pensions számolt be.

A felmérésben 1001, 18 és 74 év közötti észt állampolgár vett részt. Az eredmények alapján

  • a válaszadók 19 százaléka lépett ki a második pillérből, és nem tervezi a visszatérést, míg
  • 11 százalékuk kivette ugyan a megtakarítását, de szívesen csatlakozna újra.
  • A megkérdezettek 42 százaléka jelenleg is befizet a második pillérbe, és ezt a jövőben is folytatná,
  • 7 százalékuk viszont fontolgatja a kilépést.
  • A válaszadók 16 százaléka pedig soha nem csatlakozott a második pillérhez.

A hatályos észt jogszabályok értelmében aki a nyugdíjkorhatár elérése előtt vonja ki a pénzét a második pillérből, annak tíz évet kell várnia az újbóli befizetéssel. Az észt parlament, a Riigikogu előtt jelenleg egy olyan törvényjavaslat fekszik, amely öt évre csökkentené ezt a várakozási időt.

A határidő megrövidítését korábban a Luminor és az OECD is szorgalmazta.

A visszalépési szándék különösen a fiatalok körében erős, hiszen a 18-29 éves korosztályból a kilépők mintegy 45 százaléka csatlakozna újra a rendszerhez. Vahur Madisson, a Luminor nyugdíjalap-kezelője szerint ez azzal magyarázható, hogy a fiataloknak van a legtöbb idejük a nyugdíjig, így ők profitálhatnak a legtöbbet a megtakarítások mielőbbi újraindításából.

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Madisson hangsúlyozta, hogy a tízéves várakozási idő rendkívül hosszú szünetet jelent a nyugdíjcélú megtakarítások szempontjából. Az öt évre csökkentett időszak ugyan továbbra is komoly visszatartó erővel bírna a kilépési döntéseknél, de lehetővé tenné, hogy a döntésüket felülvizsgálók ésszerűbb időn belül visszatérhessenek. A felmérés eredményei szerint valós igény mutatkozik erre a lehetőségre.

A Luminor szakértője ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az újbóli csatlakozás nem teszi meg nem történtté a kiesett éveket. Minél hamarabb kezd el valaki újra megtakarítani, annál több idő áll rendelkezésre a nyugdíjvagyon gyarapítására, ezért érdemes rendszeresen felülvizsgálni a hosszabb távú nyugdíjterveket, valamint együttesen értékelni a második és a harmadik pillér, illetve az egyéb megtakarítások szerepét.

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