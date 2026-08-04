Súlyos korlátozásra készül Amerika, komoly drágulás jöhet a technológiai szektorban

Az intézkedés tervezetén az amerikai távközlési ágazatot felügyelő Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) dolgozik.
Az optikai adóvevők az adatközpontokon belül fénysebességgel továbbítják az adatokat az üvegszálas kábeleken keresztül, így a mesterséges intelligencia modelleket betanító és üzemeltető infrastruktúra kulcsfontosságú elemei.
A szabályozást a tervek szerint még idén közzéteszik, és azonnal hatályba is lépne,
bár a források hangsúlyozták, hogy az FCC még módosíthatja vagy akár el is vetheti a korlátozást.
A lépés célja annak megakadályozása, hogy a kínai cégek adatokat lopjanak, kártékony szoftvereket telepítsenek, vagy megzavarják az amerikai adatközpontok működését. A kormányzat el akarja kerülni a Huawei esetében tapasztalt helyzet megismétlődését, a szankcionált kínai távközlési vállalat berendezései ugyanis annyira mélyen beágyazódtak az amerikai infrastruktúrába, hogy azok eltávolítása lassú, költséges és a mai napig befejezetlen folyamat.
Az importtilalom elsősorban a kínai Csongcsi Innolightot érintené, amely a világ egyik legnagyobb adóvevő-gyártója, és amelyet júniusban a Pentagon felvett a kínai katonai hátterű vállalatokat tartalmazó listájára. A Counterpoint Research adatai szerint az Innolight a globális adatközponti adóvevő-piac 27 százalékát birtokolja, bevételének 90 százalékát pedig Kínán kívül termeli ki.
A tilalom az amerikai felhőszolgáltatók – például az Amazon Web Services – költségeit is növelheti, mivel az alternatív amerikai beszállítók, mint a Coherent és a Lumentum, ugyan versenyképes technológiát kínálnak, de kapacitásuk egyelőre nem elegendő a kínai gyártók kiváltásához.
A washingtoni kínai nagykövetség közölte, hogy Peking minden szükséges intézkedést megtesz érdekei védelmében, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy "hallgasson mindkét ország üzleti közösségeinek objektív és racionális hangjára".
Az FCC az elmúlt hónapokban már hasonló korlátozásokat vezetett be a kínai drónokra, routerekre, inverterekre és robotokra is az úgynevezett Covered List keretében, amelyet a Kongresszus hozott létre a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő külföldi berendezések jövőbeli értékesítésének megakadályozására.
Forrás: Reuters
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