Újabb kiemelkedő profit jöhet az OTP-nél

Jön az OTP második negyedéves gyorsjelentése, amiben a bankcsoport újra kiemelkedő negyedéves profitról számolhat be. Az alapfolyamatokban nagy változásra nem számítunk, a kamatbevételek tovább emelkedhettek. Nagy kérdés viszont az, hogy a bevételek növekedésénektől nagyobb mértékben emelkedtek-e a működési költségek, és az is, hogy mennyi kockázati költséget számolt el a negyedévben a bank. Az OTP menedzsmentje korábban már adott várakozást a 2026-os év egészére. Ezt most az első félév számainak ismeretében frissítheti a menedzsment.

Szerda hajnalban teszi közzé az OTP a második negyedéves számait.

Az elemzői várakozások szerint a bankcsoport bevételei tovább növekedhettek, azonban a működési költségeknél egy nagyobb ugrás várható.

Emiatt a működési eredmény mérsékelten csökkenhetett az egy évvel korábbihoz képest, és mivel a kockázati költségek is magasabban alakulhattak, mint egy éve, a nettó eredmény is mérsékelt csökkenést mutathat 2025 második negyedévéhez képest.