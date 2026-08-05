2022 óta nem látott számokra készülhet a Mol – brutális eredményt várnak az elemzők

Péntek hajnalban érkezik a Mol második negyedéves gyorsjelentése, az elemzői várakozások alapján pedig több olyan pont is kirajzolódik, amely érdemben meghatározhatja a befektetői reakciót.
Cikkünkben végigvesszük, hogy
- mely üzletágak húzhatták vagy fékezhették a teljesítményt,
- hol lehetnek a legnagyobb meglepetések,
- és mely eredménysorokra érdemes különösen figyelni a jelentés közzétételekor.
Upstream: megugró olajár, 2022 óta nem látott eredmény jöhet
A kutatással és kitermeléssel foglalkozó Upstream szegmens teljesítményét az aktuális termelési mennyiségen túl jelentősen befolyásolja a működési környezet, azaz az olaj-és gázárak alakulása. Ebben a tekintetben rendkívül kedvező negyedéve volt a Molnak.
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