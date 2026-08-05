2022 óta nem látott számokra készülhet a Mol – brutális eredményt várnak az elemzők

Ritkán állnak össze ennyire a csillagok egy Mol-gyorsjelentés előtt: több meghatározó piaci folyamat is látványosan a vállalat kezére játszhatott, miközben a működési nehézségek csak részben tompíthatták a pozitív hatásokat. Az elemzői várakozások alapján egyes eredménymutatók akár a 2022-es energiaválság kiugróan jövedelmező időszakát is megidézhetik. A péntek hajnalban érkező számok a részvény következő nagyobb mozgásának irányát is kijelölhetik. Megnéztük, mekkora eredményrobbanást áraznak az elemzők, melyik üzletág húzhatja a számokat, és hol lehet a gyorsjelentés legnagyobb meglepetése.

Péntek hajnalban érkezik a Mol második negyedéves gyorsjelentése, az elemzői várakozások alapján pedig több olyan pont is kirajzolódik, amely érdemben meghatározhatja a befektetői reakciót.

Cikkünkben végigvesszük, hogy

mely üzletágak húzhatták vagy fékezhették a teljesítményt,

hol lehetnek a legnagyobb meglepetések,

és mely eredménysorokra érdemes különösen figyelni a jelentés közzétételekor.

Upstream: megugró olajár, 2022 óta nem látott eredmény jöhet

A kutatással és kitermeléssel foglalkozó Upstream szegmens teljesítményét az aktuális termelési mennyiségen túl jelentősen befolyásolja a működési környezet, azaz az olaj-és gázárak alakulása. Ebben a tekintetben rendkívül kedvező negyedéve volt a Molnak.