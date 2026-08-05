Hiába vert minden várakozást az AMD, csúnyán ütik a részvényt

Az AMD második negyedéves bevétele 11,54 milliárd dollárra emelkedett, ami éves alapon 50, az előző negyedévhez képest pedig 13 százalékos növekedést jelent. Az elemzők mintegy 11,3 milliárd dolláros bevételre számítottak.
Az egyszeri tételektől tisztított, egy részvényre jutó eredmény 1,66 dollár lett, szemben az 1,61–1,62 dollár körüli konszenzussal.
A növekedés motorja továbbra is az adatközponti üzletág volt, amelynek bevétele 107 százalékkal, 6,7 milliárd dollárra ugrott, és már a teljes vállalati forgalom 58 százalékát adja.
A harmadik negyedévre adott előrejelzés szintén felülmúlta a várakozásokat. Az AMD 13 milliárd dollár körüli bevétellel számol, miközben az elemzői konszenzus nagyjából 12,5 milliárd dollár volt. A korrigált bruttó marzs várhatóan 56 százalék marad.
A részvény ennek ellenére 8 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben. A magyarázat elsősorban az előzetes várakozásokban keresendő: az AMD árfolyama a jelentés előtt már több mint 140 százalékot emelkedett az év eleje óta, így a piacnak egy egyszerű várakozásverés már nem volt elég.
A befektetők ennél is erősebb előrejelzést, illetve a Helios AI-rendszerek gyorsabb felfutását várhatták.
Az árréskilátások sem adtak újabb lendületet: hiába növekszik robbanásszerűen az adatközponti üzletág, a korrigált bruttó árrés a következő negyedévben várhatóan nem javul tovább.
A hosszabb távú növekedési történet ugyanakkor nem változott. Lisa Su vezérigazgató szerint az adatközponti bevételek 2027-ben ismét megduplázódhatnak, miközben a Helios rack-szintű AI-platform szállításai a második félévben fokozatosan felpöröghetnek.
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