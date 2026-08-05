Hogyan gyűjtünk ma? - A Deloitte és a Műtárgy.com közös kutatása vizsgálja a hazai műtárgyvásárlási szokásokat

A műtárgyvásárlás ma jóval többet jelent, mint egyszerű tranzakció: döntések, személyes történetek, esztétikai preferenciák és befektetési szempontok találkozási pontja. De vajon milyen tényezők befolyásolják napjainkban a magyar gyűjtők választásait? Hol tájékozódnak vásárlás előtt, milyen szerepet töltenek be az online platformok, és hogyan változtak a műtárgyválasztási szokások az elmúlt években?

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Ezekre a kérdésekre keresi a választ a műtárgy.com és a Deloitte Magyarország immár harmadik alkalommal megvalósuló kutatása, amely a hazai online és offline műtárgyvásárlási szokásokat, valamint a gyűjtői döntések mögött húzódó motivációkat vizsgálja.

A műtárgypiac folyamatos átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt években a digitalizáció új lehetőségeket teremtett a tájékozódásban és a vásárlásban, miközben a szereplők – galériák, aukciósházak, művészeti vásárok és szakmai események – továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a gyűjtői ökoszisztémában. A változó gazdasági környezet, az új gyűjtői generációk megjelenése és a nemzetközi trendek hatására folyamatosan új kérdések merülnek fel a hazai piac működésével kapcsolatban.

A 2022-ben és 2024-ben készült felmérések fontos betekintést nyújtottak abba, hogyan változik a hazai gyűjtői közeg, milyen szempontok alapján születnek a vásárlási döntések, illetve milyen csatornákon keresztül jutnak el az érdeklődők a műalkotásokhoz.

A korábbi kutatások egyik legfontosabb tanulsága volt, hogy

a gyűjtőket, műtárgyvásárlókat elsősorban az esztétikai és érzelmi szempontok motiválják, miközben a befektetési megfontolások inkább másodlagos szerepet játszanak.

Az is jól látszott, hogy a gyűjtők tájékozódásában egyre nagyobb szerepet kapnak az online felületek, ugyanakkor a galériák, aukciósházak és a személyes szakmai kapcsolatok továbbra is meghatározóak a műtárgyvásárlás során. Az eredményekből az is kiderült, hogy a vásárlási döntések jelentős része viszonylag gyorsan megszületik: a kitöltők több mint 50%-a nyilatkozta, hogy egy héten belül hozza meg a műtárgyvásárlási döntést.

Mennyi időbe telik meghozniuk a döntést műtárgyvásárláskor?

Forrás: Kutatás a hazai műtárgyvásárlási szokásokról 2024. műtárgy.com/Deloitte Magyarország

A 2026-os kutatás ezekre az eredményekre építve vizsgálja tovább a piac aktuális folyamatait. A felmérés célja, hogy feltárja, miként alakultak át az elmúlt két évben a hazai műtárgyvásárlási szokások, mely korábbi tendenciák erősödtek tovább, és milyen új mintázatok rajzolódnak ki a gyűjtői döntésekben.

A kutatás eredményei értékes információkkal szolgálhatnak a hazai műtárgypiac szereplői számára: segítenek jobban megérteni a gyűjtői döntéseket, a keresleti oldal alakulását és a piacot formáló tendenciákat. A kérdőív kitöltése anonim. Az eredmények a műtárgy.com által szervezett Műtárgybefektetési Konferencián, 2026. november 10-én kerülnek bemutatásra, a kutatást összefoglaló kiadvány online letölthető formában is elérhető lesz.

A kérdőív kitölthető a következő linken: Kutatás a hazai műtárgyvásárlási szokásokról 2026