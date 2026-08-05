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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Idén 30 százalékkal nőhetnek a juttatások egy speciális ágazatban: hiába a nehézségek, máris dörzsölhetik a tenyerüket a Wall Street-i nagykutyák
Befektetés

Idén 30 százalékkal nőhetnek a juttatások egy speciális ágazatban: hiába a nehézségek, máris dörzsölhetik a tenyerüket a Wall Street-i nagykutyák

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A Wall Street-i bankárok számíthatnak idén a teljes pénzügyi szektor legnagyobb bónuszemelésére, miután a rekordnagyságú kereskedési és tranzakciós bevételek jelentősen megemelték a juttatásokat – derül ki a Johnson Associates javadalmazási tanácsadó cég friss jelentéséből - írja a Reuters.

A szerdán közzétett elemzés szerint a részvénykereskedők és a részvénytőkepiaci területen dolgozó bankárok bónusza

20-30 százalékkal nőhet idén,

míg a vállalategyesülésekkel és -felvásárlásokkal (M&A) foglalkozó befektetési bankárok 15-20 százalékos emelésre számíthatnak. Alan Johnson, a tanácsadó cég alapítója kiemelte, hogy a legnagyobb lendületet a részvényoldal adja, hiszen a tőzsdék történelmi csúcsokon állnak, a megnövekedett volatilitás pedig alaposan felhajtotta a kereskedési volumeneket.

A szakértő szerint az idei év kellemes meglepetést hoz a Wall Street-i javadalmazásban, még az amerikai-izraeli-iráni feszültségek, az inflációs nyomás és a kamatvolatilitás ellenére is.

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A fix kamatozású eszközökkel kereskedő szakemberek bónusza 7,5-12,5 százalékkal emelkedhet, míg a kötvény- és hitelkibocsátási területen dolgozó bankárok 5-10 százalékos növekedésre számíthatnak. Johnson hozzátette, hogy ezen a területen alacsonyabbak az árrések, ráadásul a juttatások már az előző években is folyamatosan emelkedtek.

A magánhitelezési szektorban dolgozó vezetők bónusza ugyanakkor stagnálhat, vagy akár 10 százalékkal is csökkenhet, miután több csalási ügy jelentős visszaváltási hullámot indított el a lakossági ügyfelek körében. A nagy magántőkealapok 2,5-7,5 százalékos bónusznövekedést terveznek, míg a közepes méretű alapoknál és az ingatlanbefektetési területen változatlanok maradnak a juttatások. Johnson hozzátette, hogy

a magántőkeszektor jelenleg helyben toporog, miközben megpróbál nyereségesen kiszállni a korábban magas áron megvásárolt vállalatokból.

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