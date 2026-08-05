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Megint nagyot nőtt az OTP, pedig még csak most jön az újabb nagy dobás

Szépen nőnek a hitelállományok, javulnak a marzsok, a tőkearányos megtérülés továbbra is kiemelkedő, az alapfolyamatok nagyon rendben vannak az OTP-nél. A számok megértését valamelyest nehezítik az extra tételek (kamatstop, támogatott lakossági hitelek, banki különadók, felügyeleti díjak, Mol-OTP sajátrészvénycsere, Portfolion befektetések átértékelése, orosz FX-konverzió stb.) és akkor a forint erősödésének hatásáról még nem is beszéltünk, ezek kibogozását is mutatjuk. Közben a menedzsment módosította az előrejelzését, és egy izgalmas információt is elrejtett a gyorsjelentésben. Mutatjuk a részleteket!

Elmaradt a várttól a profit

Hogy szerintem mit érdemes figyelni egy negyedéves OTP gyorsjelentésben?

  • Például a hitelállományok növekedését, persze a portfólióminőséggel és céltartalékolással együtt,
  • a kamatbevételek alakulását, nyilván a kamatmarzsokkal együtt,
  • a működési költségek alakulását, a bevételek dinamikájához viszonyítva,
  • vagy a működési eredmény növekedését
  • meg persze azt, hogy a menedzsment milyen előrejelzéseket ad.

A piac viszont nagyrészt a profit sort nézi, ahol az OTP szinte mindig felülteljesít ahhoz képest, amit az elemzők várnak. Most viszont valamelyest elmaradt a tényszám a várttól. Mindjárt mutatjuk a megfejtést.

Az OTP teljesítménye összességében kissé elmaradt az elemzői várakozásoktól. A nettó kamatbevétel 541,4 milliárd forint lett, ami 1%-kal meghaladta a várakozást, a nettó díj- és jutalékbevétel viszont 1%-kal alacsonyabban alakult. Így az összes bevétel 757,9 milliárd forintot ért el, 1%-kal elmaradva a várttól. A működési költségek lényegében megfeleltek a várakozásnak, a működési eredmény azonban 2%-kal alacsonyabb lett. A kockázati költségek a vártnál közel 3 milliárd forinttal kedvezőbben alakultak. Mindezek eredményeként a konszolidált adózás utáni eredmény 305,8 milliárd forint lett, ami 2%-kal maradt el a 310,9 milliárd forintos elemzői várakozástól.

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