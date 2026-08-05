Megint nagyot nőtt az OTP, pedig még csak most jön az újabb nagy dobás

Elmaradt a várttól a profit
Hogy szerintem mit érdemes figyelni egy negyedéves OTP gyorsjelentésben?
- Például a hitelállományok növekedését, persze a portfólióminőséggel és céltartalékolással együtt,
- a kamatbevételek alakulását, nyilván a kamatmarzsokkal együtt,
- a működési költségek alakulását, a bevételek dinamikájához viszonyítva,
- vagy a működési eredmény növekedését
- meg persze azt, hogy a menedzsment milyen előrejelzéseket ad.
A piac viszont nagyrészt a profit sort nézi, ahol az OTP szinte mindig felülteljesít ahhoz képest, amit az elemzők várnak. Most viszont valamelyest elmaradt a tényszám a várttól. Mindjárt mutatjuk a megfejtést.
Az OTP teljesítménye összességében kissé elmaradt az elemzői várakozásoktól. A nettó kamatbevétel 541,4 milliárd forint lett, ami 1%-kal meghaladta a várakozást, a nettó díj- és jutalékbevétel viszont 1%-kal alacsonyabban alakult. Így az összes bevétel 757,9 milliárd forintot ért el, 1%-kal elmaradva a várttól. A működési költségek lényegében megfeleltek a várakozásnak, a működési eredmény azonban 2%-kal alacsonyabb lett. A kockázati költségek a vártnál közel 3 milliárd forinttal kedvezőbben alakultak. Mindezek eredményeként a konszolidált adózás utáni eredmény 305,8 milliárd forint lett, ami 2%-kal maradt el a 310,9 milliárd forintos elemzői várakozástól.
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