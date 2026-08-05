Mutattunk egy részvényt: épp most tört ki!

Egy júliusi elemzésünkben egy olyan részvényről beszéltünk, amelyben egy másfél éve fennálló csökkenő trend törhet meg. Ez a várt kitörés pedig végül a héten meg is történt, ezzel pedig nagy út nyílt meg felfelé a szóban forgó cég papírjaiban.

Technikai szempontból nézve mintába illő fordulatnak lehetünk szemtanúi, tekintve, hogy a cég részvényárfolyama az elmúlt időszakban stabil aljat épített, majd ezt követően sorra törte át a fontos technikai szinteket.

Ennek köszönhetően karnyújtásnyira került a kitörés az utóbbi hetekben, azonban végül ez most következett be.

Az általunk vizsgált részvény nem más, mint a