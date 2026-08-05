Mutattunk egy részvényt: épp most tört ki!

Technikai szempontból nézve mintába illő fordulatnak lehetünk szemtanúi, tekintve, hogy a cég részvényárfolyama az elmúlt időszakban stabil aljat épített, majd ezt követően sorra törte át a fontos technikai szinteket.
Ennek köszönhetően karnyújtásnyira került a kitörés az utóbbi hetekben, azonban végül ez most következett be.
Az általunk vizsgált részvény nem más, mint a
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