Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Mutattunk egy részvényt: épp most tört ki!

Egy júliusi elemzésünkben egy olyan részvényről beszéltünk, amelyben egy másfél éve fennálló csökkenő trend törhet meg. Ez a várt kitörés pedig végül a héten meg is történt, ezzel pedig nagy út nyílt meg felfelé a szóban forgó cég papírjaiban.

Technikai szempontból nézve mintába illő fordulatnak lehetünk szemtanúi, tekintve, hogy a cég részvényárfolyama az elmúlt időszakban stabil aljat épített, majd ezt követően sorra törte át a fontos technikai szinteket.

Ennek köszönhetően karnyújtásnyira került a kitörés az utóbbi hetekben, azonban végül ez most következett be.

Az általunk vizsgált részvény nem más, mint a

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility