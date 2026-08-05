Tarol az OTP a magyar hitelpiacon, a Baltikumban jöhet a következő nagy dobás

Extra tételek
Ma hajnalban tette közzé az OTP a második negyedéves gyorsjelentését. Ma délelőtt pedig sajtótájékoztatót tartottak a legfontosabb számokból. A sajtótájékoztatóra készült prezentációból sok izgalmas dolog kiderül azzal kapcsolatban, amiről már a gyorsjelentés összefoglalónkban is írtunk, hogy az elmúlt időszakban számtalan extra tétel színesítette az OTP negyedéves beszámolóját.
Jó példa erre a magyarországi alaptevékenység, ahol a kamatstop, a támogatott hitelek és a leányvállalati részesedésekkel kapcsolatos tételek miatt negyedéves bázison 80(!) milliárd forinttal csökkent a profit.
Magas piaci részesedések
A prezentációból az is kiderült, hogy az OTP az Otthon Start program egyik nagy nyertese, a bank piaci részesedése alapján piacvezető a jelzáloghiteleknél. Az Otthon Start programban az ügyfelek száma már 21 150, az átlagos igényelt hitelösszeg 34 millió forint, az átlagos futamidő pedig 23,5 év.
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