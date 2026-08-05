Tarol az OTP a magyar hitelpiacon, a Baltikumban jöhet a következő nagy dobás

Közel 80 milliárd forintnyi extra tétel húzta vissza az OTP magyarországi profitját a második negyedévben, miközben az alapfolyamatok továbbra is erősek maradtak. A bank több fontos hazai hitelterméknél 40 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkezik, céltartalék-fedezettsége kiemelkedik a régióban, a Luminor felvásárlásával pedig jelentős baltikumi szereplővé válhat. Az új szerzeménynél ugyanakkor még komoly lehetőség látszik a jövedelmezőség javítására és a költségek csökkentésére. Többek között ez derült ki a ma hajnalban közzétett gyorsjelentés utáni sajtótájékoztatón.

Extra tételek

Ma hajnalban tette közzé az OTP a második negyedéves gyorsjelentését. Ma délelőtt pedig sajtótájékoztatót tartottak a legfontosabb számokból. A sajtótájékoztatóra készült prezentációból sok izgalmas dolog kiderül azzal kapcsolatban, amiről már a gyorsjelentés összefoglalónkban is írtunk, hogy az elmúlt időszakban számtalan extra tétel színesítette az OTP negyedéves beszámolóját.

Jó példa erre a magyarországi alaptevékenység, ahol a kamatstop, a támogatott hitelek és a leányvállalati részesedésekkel kapcsolatos tételek miatt negyedéves bázison 80(!) milliárd forinttal csökkent a profit.

Magas piaci részesedések

A prezentációból az is kiderült, hogy az OTP az Otthon Start program egyik nagy nyertese, a bank piaci részesedése alapján piacvezető a jelzáloghiteleknél. Az Otthon Start programban az ügyfelek száma már 21 150, az átlagos igényelt hitelösszeg 34 millió forint, az átlagos futamidő pedig 23,5 év.