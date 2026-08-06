Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Blue chipek
A blue chipek közül az OTP rendelkezik a legnagyobb elemzői lefedettséggel, így természetes, hogy a bankrészvényre érkezik a legtöbb célárfrissítés. A bank ráadásul július 20-án bejelentette története legnagyobb akvizícióját, a Baltikum mindhárom országában jelen lévő Luminor megvásárlását.
A közel 2 milliárd euróra értékelt tranzakcióra gyorsan reagáltak az elemzőházak, a Goldman Sachs 51 200 forintról 51 700 forintra emelte a 12 havi célárat, és változatlanul vételre ajánlotta a részvényt.
A Trigon Dom Maklerski ennél jóval nagyobbat lépett, 44 437 forintról 51 714 forintra húzta fel a célárat, az ajánlást pedig tartásról vételre javította. Mindkét frissítés közvetlenül a Luminor-ügylet bejelentését követte.
Néhány nappal később az Autonomous Research 54 445 forintról 58 667 forintra emelte a célárat, változatlan felülteljesítési ajánlás mellett - ez lett a legmagasabb célár az OTP-re. A sort a UBS folytatta, amely 44 600 forintról 52 900 forintra módosította várakozását, és fenntartotta vételi ajánlását. A Refinitiv adatbázisában július 31-i dátummal egy további, 51 000 forintos célár is megjelent, felülsúlyozásnak megfelelő ajánlással.
Bár több céláremelés is érkezett az OTP-re, a Refinitiv szerint az elemzői célárak átlaga még így is alacsonyabb az árfolyamnál. A konszenzus jelenleg 45 942,9 forint, ami 3,2 százalékkal marad el az árfolyamtól.
A Molra egy új célár érkezett júliusban, ez azonban az ajánlás szempontjából is érdemi változást hozott. A Concorde 10 százalékkal, 4430 forintra emelte a 2026 végi célárat, a részvényt pedig tartásról vételre minősítette fel. A frissítés megjelenésekor az elemző a szeptemberre várt 317 forintos osztalékkal együtt 20,2 százalékos teljes hozamlehetőséget számolt.
A céláremelés mögött több, számszerűsített tétel állt. A Concorde elemzője szerint a korábban befizetett szén-dioxid-kvótaadó után a Mol mintegy 290 millió dollárt kaphat vissza, ami részvényenként körülbelül 126 forintot jelenthet. Az adó jövőbeli megszüntetésének becsült nettó jelenértéke további mintegy 370 forint részvényenként. A kiegészítő bányajáradékhoz kapcsolódó potenciális követelést 140 milliárd forintra, részvényenként 195 forintra becsülte az elemző. Az értékelést az alacsonyabb tényleges részvényállomány is támogatta: a Mol augusztus végéig 42,98 millió részvényt kap vissza a Mol–Új Európa Alapítványtól. Az erősebb forint közben lefelé húzta a modellben számított értéket. Az INA-ügyhöz kötődő, kamatokkal együtt mintegy 300 millió dolláros követelést a kifizetés bizonytalansága miatt csak lehetséges pozitív tényezőként kezelte a Concorde.
A Molnál is úgy tűnik, hogy vagy a piac szaladt előre, vagy pedig az elemzők maradtak le, hiszen a Refinitiv adatbázisa szerint a célárak átlaga 4430 forint, ami 6 százalékkal alacsonyabb, mint az árfolyam. A legmagasabb célár a részvényre jelenleg 5400 forint.
A Magyar Telekomnál két júliusi célárfrissítést találtunk. A Refinitiv szerint a Wood & Company július 24-én 3030 forintra emelte a célárat, miközben a tartási ajánlás változatlan maradt.
Emellett az Erste július 30-án 2380 forintról 2816 forintra, vagyis több mint 18 százalékkal emelte 12 havi, DCF-alapú célárát. Az ajánlás itt is tartás maradt. Az Erste modelljében a legnagyobb változást a kockázatmentes kamatláb csökkenése okozta, miután a magyar állampapírhozamok jelentősen mérséklődtek az áprilisi választások után. Az elemző a javuló marzsvárakozások miatt kismértékben megemelte nyereségbecsléseit, ezzel együtt az osztalék-előrejelzéseket is felfelé módosította. A teljes részvényesi javadalmazási hozamot a 2026-os év után 8,6 százalékra várja, 2028-ban pedig már 10 százalék feletti értékkel számol.
Július 31-én az Equilor is közzétett egy átfogó elemzést a Magyar Telekomról. A brókercég 2998 forintos 12 havi célár mellett tartásra ajánlja a részvényt. A 2026-os eredmény után várt, részvényenként mintegy 221 forintos osztalékkal és sajátrészvény-vásárlással együtt 16,7 százalékos teljes részvényesi hozammal számoltak, ami elmaradt a brókercég 20 százalékos vételi küszöbétől. Az elemzőház kiemelte, hogy a Magyar Telekom 2025-ös nettó eredménye és szabad cash flow-ja egyaránt több mint 32 százalékkal nőtt, miközben a részvény a régiós szektortársakhoz képest továbbra is alacsonyabb értékeltségen forgott. A fő kockázatok közé a távközlési különadó esetleges visszaállítását, a tartósan magas beruházási intenzitást és az inflációkövető díjkorrekció újbóli befagyasztását sorolták.
Bár akad 3300 forintos célár is a Magyar Telekomra, a konszenzus itt is elmarad az árfolyamtól. Az elemzői célárak átlaga 2697 forint, ami 2,6 százalékkal alacsonyabb, mint a jelenlegi árfolyam.
A Richter volt az egyetlen blue chip, amelyre júliusban nem érkezett új célár vagy ajánlásmódosítás, felértékelődési potenciál szempontjából viszont a gyógyszergyártó részvényében látják a legtöbb lehetőséget az elemzők.
A Refintiv adatbázisa szerint a 12 931 forint az elemzői célárak átlaga, ami 8,2 százalékkal haladja meg a jelenlegi árfolyamszintet. A legoptimistább elemző 15 080 forintra várja a részvényt.
Midcapek
A midcapek közül a Waberer'sre két céláremelés is érkezett a hónap elején. A Concorde július 1-jén 6560 forintról 6720 forintra emelte a 2026. decemberi, osztalék utáni célárat, és fenntartotta vételi ajánlását. A Concorde a társaság az elmúlt évek felvásárlásaival a közúti fuvarozáson túl a biztosításban, a buszos személyszállításban, a vasúti logisztikában és a szállítmányozásban is megerősítette jelenlétét. A következő évek növekedését ezeknek az új elemeknek az összeérése adhatja: rövidebb távon a Pannon-Busz egész éves konszolidációja és a LINK átszervezése, később pedig a debreceni raktár elindítása, valamint a szállítmányozási és vasúti tevékenység bővítése támogathatja az eredményt.
Az Equilor július 10-i keltezésű átfogó elemzésében 6790 forintról 7148 forintra emelte a 12 havi célárat, szintén változatlan vételi ajánlás mellett. A brókercég értékelését a Waberer's diverzifikált és ellenálló működésével, a több üzletágban látható növekedéssel, az európai és ázsiai partnerekkel kötött szerződésekkel, valamint a menedzsment akvizíciós eredményeivel indokolta. Az Equilor a részvény alacsony értékeltségét is kiemelte: a Waberer's (elemzés idején számított) 5,9-es előretekintő P/E-mutatója jelentős diszkontot jelez a szektortársak 14,2-es mediánjához képest.
A PannErgy is kapott a hónapban frissítést, az OTP 2546 forintról 3057 forintra, 20 százalékkal emelte a PannErgy 12 havi célárát, és fenntartotta vételi ajánlását. A célár változását teljes egészében az alacsonyabb diszkontráta indokolta. Az OTP a Magyarországgal kapcsolatos kockázati megítélés javulására, az euró 2030-as bevezetése iránti kormányzati szándékra, a költségvetés stabilizálását célzó lépésekre és az uniós források felszabadítására hivatkozott. A magyar állampapírhozamok csökkenése alacsonyabb kockázatmentes kamatot és WACC-ot eredményezett a modellben. Az elemző külön jelezte, hogy az értékelés többi feltétele változatlan maradt. A vállalat működése közben a tervnek megfelelően alakult. A PannErgy a második negyedévben 321 672 gigajoule energiát termelt, ami éves alapon 3,4 százalékos növekedés, és ugyanennyivel haladta meg a menedzsment tervét. Az első félévi értékesítés valamivel egymillió gigajoule fölött alakult, mintegy 2 százalékkal nőtt. A menedzsment fenntartotta a 4,3–4,45 milliárd forintos 2026-os EBITDA-célsávot, az OTP becslése 4,38 milliárd forint volt.
A Masterplastról július 30-án tett közzé új értékelést az OTP, amelyben fenntartotta a korábbi, 2723 forintos 12 havi célárát és tartási ajánlását. Az OTP értékelése szerint a második negyedéves számok megerősítették a Masterplastnál korábban kirajzolódó fordulatot. A 43,1 millió eurós árbevétel 33 százalékkal nőtt éves alapon, ezúttal pedig már az alaptevékenység erősödése adta a növekedés fő hajtóerejét. Az előző negyedévekben a szigorodó energiahatékonysági szabályozáshoz kapcsolódó hitelesített energiamegtakarítások, vagyis a HEM-ek értékesítése játszotta a meghatározó szerepet. Az OTP szerint a kedvező árszinteken beszerzett alapanyagok a második félév eredményességét és marzsait is támogathatják. Kockázatot jelent, hogy az év végén esedékes nagyobb kötvénytörlesztéshez mintegy 8,3 millió euróra lesz szükség, ami meghaladja a negyedév végi készpénzállományt.
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