Durva árcsata alakult ki a színfalak mögött: veszélyben a milliárdos befektetési alapok jövője

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Az Ares még tavaly kezdte el a folyamatot, hogy egy 10 éves európai közvetlen hitelezési alapjában maradt hiteleket egy új, általa kezelt befektetési konstrukcióba csoportosítsa át. Az ilyen "continuation fund"-ok – amelyeknél az alapkezelő a régebbi alapjaiból vásárol ki eszközöket, hogy az eredeti befektetőknek készpénzt juttathasson vissza – az utóbbi években váltak népszerűvé a magántőkepiacon, ahol

tavaly már a kiszállások nagyjából ötödét adták.

Az új alap leendő befektetői azonban a hitelek értékéből nagyobb diszkontot követeltek, mint amennyit az Ares hajlandó volt elfogadni. Ennek következtében a társaság a continuation fund méretét mintegy 400 millió euróra vágta vissza.

A magánhitelezők helyzetét nehezíti, hogy a 2022-es kamatemelkedések óta a magántőkealapok nehezen tudnak kiszállni a befektetéseikből, így a kivásárlások finanszírozására nyújtott hitelek a vártnál hosszabb ideig maradnak az alapokban. A continuation fundok éppen erre kínálnak megoldást, az európai piacon azonban ez a struktúra még gyerekcipőben jár, hiszen a kontinensen mindössze 4, elegendő tőkével rendelkező másodlagos piaci befektető képes a nagyobb ügyletek támogatására, és ők is kifejezetten válogatósak.

Nem az Ares az egyetlen szereplő, amelyik falba ütközött. A londoni tőzsdén jegyzett Intermediate Capital Group áprilisban indított hasonló folyamatot egy jóval 1 milliárd euró feletti continuation fund létrehozására, ám az árazási nézeteltérések miatt végül visszavonulót fújt. A hiteleket kezelők ugyanis vonakodnak a jelentős diszkontok elfogadásától, hiszen az értékvesztés a mögöttes hitelek leírására kényszerítené őket.

Akadnak ugyanakkor sikeres példák is, hiszen az Arcmont idén zárt le egy 2,5 milliárd dolláros continuation fundot a 2019-es alapjából, amelynek horgonybefektetője éppen az Ares másodlagos piaci részlege volt. Az Ares ráadásul már a következő lépésén dolgozik, és a 2018-as európai alapjából szeretne egy 2,5 milliárd eurós continuation fundot létrehozni, amelynek horgonybefektetőjeként a Coller Capital jöhet szóba.

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