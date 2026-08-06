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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Ismét meghúzta a ravaszt az AI sztárbefektetője, akinek múlt héten majdnem összeomlott a hedge fundja
Befektetés

Ismét meghúzta a ravaszt az AI sztárbefektetője, akinek múlt héten majdnem összeomlott a hedge fundja

Portfolio
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Alig néhány nappal azután, hogy hedge fundja az összeomlás szélére került, Leopold Aschenbrenner, a Situational Awareness alapítója 400 millió dollárt fektetett be egy nem tőzsdei vállalatba. A lépés azt jelzi, hogy a befektető a súlyos veszteségek ellenére sem kíván visszavonulni - írta a Bloomberg.

A kedden lezárt tranzakció keretében abba a cégbe áramlott a tőke, amelybe a Situational Awareness már az előző hónapban is fektetett 100 millió dollárt. Az azonban nem derült ki, hogy a portfólióban szereplő magánvállalatok közül pontosan melyikről van szó.

Az alap múlt héten került kritikus helyzetbe, amikor tőzsdei technológiai befektetései gyors ütemben veszítettek értékükből, a Wall Street-i hitelezők pedig egymás után küldték a margin callokat. A likviditásszerzés érdekében Aschenbrenner átmenetileg mérlegelte nem tőzsdei részesedéseinek – köztük az Anthropicban, a Fluidstackben és a MatX-ben lévő befektetéseinek – értékesítését is.

Végül azonban megegyezett Ken Griffin cégével, a Citadellel a tőzsdei részvényportfóliója nagy részének eladásáról, így rendezni tudta tartozásait, miközben megtarthatta a legértékesebbnek tartott magánbefektetéseit.

Az alap által kezelt vagyon ennek ellenére a július eleji 45 milliárd dollárról mintegy 10 milliárd dollárra zuhant.

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Megtettük a szükséges lépéseket, hogy folytathassuk a küzdelmet

– írta Aschenbrenner pénteki befektetői levelében, amelyben ígéretet tett a tanulságok levonására is.

A hasonló méretű hedge fundoktól eltérően a Situational Awareness befektetői túlnyomórészt a San Francisco-öböl környéki tehetős magánszemélyek és family office-ok közül kerülnek ki. Köztük van Neil Mehta, a Greenoaks alapítója, Gaurav Kapadia, az XN befektetési cég alapítójának alapítványa, Feroz Dewan, a Tiger Global Management korábbi tőzsdei részvényekért felelős vezetője, valamint Dan Sundheim, a D1 Capital Partners alapítója. Jelentős tőkekivonásnak egyelőre nincs jele.

A viharos hét végén, szombaton Aschenbrenner össze is házasodott egy kaliforniai, toszkán stílusú birtokon; menyasszonya az Anthropic vezérigazgatójának kabinetfőnöke. Nászút helyett az alapító arra vállalkozott, hogy a héten egyenként hív fel minden olyan befektetőt, aki beszélni szeretne vele.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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