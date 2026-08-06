Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Meglepő számok jöttek a Zwacktól

Portfolio
Közzétette legfrissebb, első negyedéves számait a Zwack. A pénzügyi év első három hónapjában stagnáló forgalom mellett jelentősen nőtt a vállalat profitja, a javulást azonban részben az magyarázza, hogy egyes marketingköltések a későbbi negyedévekre tolódtak. Közben a társaság meghívást kapott a Diageo italmárkák magyarországi forgalmazására kiírt tenderre is.

Az április-júniusi időszak volt a Zwack pénzügyi évének első negyedéve.

Ami az időszak főbb számait illeti:

A vállalat bruttó árbevétele 0,5 százalékkal növekedett év/év alapon, miközben a jövedéki adóval, NETA-val és DRS visszaváltási díjjal csökkentett árbevétel lényegében megegyezett a tavalyi első negyedévben elérttel.

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