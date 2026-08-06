Radikális tiltást hoztak a kulcsfontosságú piacon - Azonnal kilőtt az ár, itt a történelmi rekord

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Befektetés

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A Kongói Demokratikus Körtársaság azonnali hatállyal betiltotta a réz- és kobaltkoncentrátum exportját, a világ legnagyobb kobalttermelője és második legnagyobb réztermelője emellett új adórendszert is bevezetett a bányászati melléktermékekre. Az intézkedés számos nagy nemzetközi bányavállalatot érint, a hír hatására a réz határidős jegyzése nagyot ugrott, új történelmi csúcsot elérve.

A Kongói Demokratikus Köztársaság azonnali hatállyal betiltotta a réz- és kobaltkoncentrátum exportját,

írja a Reuters. A döntéssel a kormány a belföldi feldolgozást kívánja ösztönözni, valamint azt szeretné elérni, hogy az ásványkincsekből származó bevételek nagyobb része az országban maradjon.

A június 29-én kiadott, három tárcavezető – Louis Kabamba Watum bányászati, Julien Paluku Kahongya külkereskedelmi és Daniel Mukoko Samba gazdasági miniszter – által aláírt rendelet egyértelműen kimondja, hogy a réz- és kobaltkoncentrátum kivitele tilos.

A világ legnagyobb kobalttermelője és második legnagyobb réztermelője emellett új adórendszert vezetett be a jelentős gazdasági értéket képviselő bányászati melléktermékekre. Az exporttilalom azonnal hatályba lépett, az új adózási szabályokra viszont három hónapos átmeneti időszakot biztosítanak. A bányászati miniszter stratégiai indokok alapján egyéves, kivételes exportengedélyt is adhat.

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Az intézkedés számos nagy nemzetközi bányavállalatot érint, köztük a világ legnagyobb kobalttermelőjének számító kínai CMOC-t, valamint a Glencore-t, a Huayou Cobaltot, a Zijin Miningot, az Ivanhoe Minest és az Eurasian Resources Groupot.

A friss fejlemény hatására 1,8 százalékot ugrott a réz határidős jegyzése a COMEX-en,

ezzel új történelmi csúcsra került az árfolyam.

réz

Forrás: Reuters

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