Egyre közelebb vagyunk a 24 órás tőzsdei kereskedéshez

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Dél-Korea fő tőzsdéje jelentősen meghosszabbítja kereskedési idejét, és hétfőtől a rendes, délután fél négyes zárás után egészen este nyolc óráig lehet majd kereskedni a helyi részvények döntő többségével. A Korea Exchange lépése egy hosszabb távú stratégia része, amelynek

végső célja a napi 24 órás kereskedés felé történő elmozdulás.

A nagy ázsiai tőzsdék között úttörőnek számító változtatással a Korea Exchange elsősorban a nemzetközi befektetők aktivitását szeretné növelni. Az esti kereskedés már átfedésbe kerül az európai üzleti órákkal, így az európai intézményi befektetők könnyebben reagálhatnak a dél-koreai vállalatokat érintő hírekre.

A változtatás a dél-koreai részvénypiac rendkívül erős éve után érkezik. Az AI-láz hatására a Kospi az idei csúcsáig több mint kétszeresére emelkedett, júliusban azonban 22 százalékos korrekció következett, és a forgalom is jelentősen visszaesett. Az index ennek ellenére 64 százalékos pluszban áll 2026-ban, ezzel továbbra is a világ legjobban teljesítő jelentős részvényindexe.

A hosszabb kereskedés közel 2400, a Kospi és a Kosdaq piacán jegyzett részvényt érint.

Az esti időszakban short pozíciók nyitására is lehetőség lesz, a tőzsdén kereskedett alapok egyelőre kimaradnak a rendszerből. A Korea Exchange 2027 végéig a rendes nyitás előtti kereskedést is el akarja indítani.

A hosszabb kereskedési idő nem teljesen új Dél-Koreában. A Nextrade alternatív kereskedési rendszer 2025 márciusában indított nyitás előtti és esti kereskedést nagyjából 600 részvénnyel, és néhány hónap alatt a piaci aktivitás közel harmadát szerezte meg. Az ottani tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a hosszabb kereskedési idő önmagában nem garantálja az intézményi befektetők megjelenését. A rendes kereskedési időn kívüli forgalom több mint 80 százalékát kisbefektetők adták, és szélsőséges árfolyammozgások is előfordultak.

A Korea Exchange számára ezért a legfontosabb kérdés a likviditás lesz. A külföldi alapok várhatóan először azt figyelik majd, hogy az olyan nagy részvényekben, mint a Samsung Electronics és az SK Hynix, lesz-e elegendő vevő és eladó az esti órákban. Dave Mazza, a Roundhill Financial vezérigazgatója szerint a kereskedési idő meghosszabbítása nem teremt új likviditást, csak más időpontokra osztja szét a meglévő forgalmat. Emiatt az első időszakban visszafogott érdeklődésre számít.

További problémát jelenthet a devizakockázat kezelése. A dél-koreai devizapiac ugyan technikailag már napi 24 órában működik, a kevésbé aktív időszakokban azonban alacsony lehet a forgalom. Ez megdrágíthatja a fedezeti ügyleteket, és visszatarthatja a külföldi intézményi befektetőket attól, hogy nagyobb összegekkel kereskedjenek az esti részvénypiacon.

Az alacsony likviditás az árfolyamokra is hatással lehet. Nagy részvénycsomagok adásvétele esetén az esti órákban jóval kedvezőtlenebb áron teljesülhet egy megbízás, ha nincs elegendő ellenoldali szereplő.

A hosszabb kereskedés mellett ugyanakkor fontos érv, hogy a befektetők gyorsabban reagálhatnak a rendes zárás után érkező vállalati hírekre és gyorsjelentésekre. A támogatók szerint ez csökkentheti az információs különbségeket a különböző időzónákban működő befektetők között, és könnyebben elérhetővé teheti a dél-koreai piacot a nemzetközi tőke számára.

A hétfőn induló rendszer így egyben teszt is lesz. Ha az esti órákban megfelelő forgalom alakul ki, az új kereskedési rend újabb lépést jelenthet a 24 órás részvénypiac felé. Ha a forgalom alacsony marad, a hosszabb nyitvatartás könnyen a meglévő likviditás további szétaprózódásához vezethet.

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