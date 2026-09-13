Egyre közelebb vagyunk a 24 órás tőzsdei kereskedéshez

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Dél-Korea fő tőzsdéje jelentősen meghosszabbítja kereskedési idejét, és hétfőtől a rendes, délután fél négyes zárás után egészen este nyolc óráig lehet majd kereskedni a helyi részvények döntő többségével. A Korea Exchange lépése egy hosszabb távú stratégia része, amelynek
végső célja a napi 24 órás kereskedés felé történő elmozdulás.
A nagy ázsiai tőzsdék között úttörőnek számító változtatással a Korea Exchange elsősorban a nemzetközi befektetők aktivitását szeretné növelni. Az esti kereskedés már átfedésbe kerül az európai üzleti órákkal, így az európai intézményi befektetők könnyebben reagálhatnak a dél-koreai vállalatokat érintő hírekre.
A változtatás a dél-koreai részvénypiac rendkívül erős éve után érkezik. Az AI-láz hatására a Kospi az idei csúcsáig több mint kétszeresére emelkedett, júliusban azonban 22 százalékos korrekció következett, és a forgalom is jelentősen visszaesett. Az index ennek ellenére 64 százalékos pluszban áll 2026-ban, ezzel továbbra is a világ legjobban teljesítő jelentős részvényindexe.
A hosszabb kereskedés közel 2400, a Kospi és a Kosdaq piacán jegyzett részvényt érint.
Az esti időszakban short pozíciók nyitására is lehetőség lesz, a tőzsdén kereskedett alapok egyelőre kimaradnak a rendszerből. A Korea Exchange 2027 végéig a rendes nyitás előtti kereskedést is el akarja indítani.
A hosszabb kereskedési idő nem teljesen új Dél-Koreában. A Nextrade alternatív kereskedési rendszer 2025 márciusában indított nyitás előtti és esti kereskedést nagyjából 600 részvénnyel, és néhány hónap alatt a piaci aktivitás közel harmadát szerezte meg. Az ottani tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a hosszabb kereskedési idő önmagában nem garantálja az intézményi befektetők megjelenését. A rendes kereskedési időn kívüli forgalom több mint 80 százalékát kisbefektetők adták, és szélsőséges árfolyammozgások is előfordultak.
A Korea Exchange számára ezért a legfontosabb kérdés a likviditás lesz. A külföldi alapok várhatóan először azt figyelik majd, hogy az olyan nagy részvényekben, mint a Samsung Electronics és az SK Hynix, lesz-e elegendő vevő és eladó az esti órákban. Dave Mazza, a Roundhill Financial vezérigazgatója szerint a kereskedési idő meghosszabbítása nem teremt új likviditást, csak más időpontokra osztja szét a meglévő forgalmat. Emiatt az első időszakban visszafogott érdeklődésre számít.
További problémát jelenthet a devizakockázat kezelése. A dél-koreai devizapiac ugyan technikailag már napi 24 órában működik, a kevésbé aktív időszakokban azonban alacsony lehet a forgalom. Ez megdrágíthatja a fedezeti ügyleteket, és visszatarthatja a külföldi intézményi befektetőket attól, hogy nagyobb összegekkel kereskedjenek az esti részvénypiacon.
Az alacsony likviditás az árfolyamokra is hatással lehet. Nagy részvénycsomagok adásvétele esetén az esti órákban jóval kedvezőtlenebb áron teljesülhet egy megbízás, ha nincs elegendő ellenoldali szereplő.
A hosszabb kereskedés mellett ugyanakkor fontos érv, hogy a befektetők gyorsabban reagálhatnak a rendes zárás után érkező vállalati hírekre és gyorsjelentésekre. A támogatók szerint ez csökkentheti az információs különbségeket a különböző időzónákban működő befektetők között, és könnyebben elérhetővé teheti a dél-koreai piacot a nemzetközi tőke számára.
A hétfőn induló rendszer így egyben teszt is lesz. Ha az esti órákban megfelelő forgalom alakul ki, az új kereskedési rend újabb lépést jelenthet a 24 órás részvénypiac felé. Ha a forgalom alacsony marad, a hosszabb nyitvatartás könnyen a meglévő likviditás további szétaprózódásához vezethet.
Címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megállíthatatlanul dől a pénz a magyarok kedvenc állampapírjába, erősen átrendeződött a piac
Látványos változások a népszerű befektetéseknél.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
Súlyos belharc robbant ki Ukrajnában: külföldre menekült az egyik legfontosabb vezető - Zelenszkij azonnal lépett
Ismét kezd elharapózdni a korrupció körüli botrány.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most még nagyon jó áron megveheted!
Épp most kapott nagy lehetőséget a vállalat.
Növelné kapacitását a magyar húsüzem, döntő lépésre szánta el magát a vezetőség
A technológia lehet a válasz a kihívásokra.
Trump szerint beteg összeesküvés zajlik a mesterséges intelligencia ellen
És az egyetlen korlát, amire szükség van, az ő.
Újabb mediterrán ciklon érkezhet
Megszólaltak a meteorológusok.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Mi az a pótfedezet? Milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy lakáshitelnél?
Az ingatlanfedezet mellett igényelhető jelzáloghiteleknél a jövedelem mellett a fedezetül felajánlott ingatlan értéke is döntően befolyásolja az igényelhető összeg nagyságát. Ha kevés az
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Energiaársokk közeleg - mekkora ütést kaphat Magyarország?
Alig lélegezhetett fel Európa az energiaválság után, az iráni konfliktus és az orosz-ukrán háború újabb fordulata ismét megdobta a gáz, az áram és az üzemanyagok... The post Energiaársokk
6G: az adatvédelem új kihívásai a következő generációs hálózatok küszöbén
A német adatvédelmi hatóságok konferenciája (DSK) 2026. június 17-én állásfoglalást adott ki az integrált érzékelési és kommunikációs (Integrated Sensing and Communication, "ISAC") tech
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Mennyire erős valójában a 360-as forint?
A 350 körüli euróárfolyam egyelőre csak rövid kitérőnek bizonyult: az energiaárak emelkedése és a nagy jegybankok kamatfordulata egyaránt gyengíti a forintot. Rövid távon a 360... The post M
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.
Egy kósza felhő is milliókba kerülhet: jókora bizonytalanságra épül a hazai árampiac
Nagyot nyerhet, aki pontosan jelez előre.