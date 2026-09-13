22°C zápor
Budapest
  • Megjelenítés
Közel egy évtizedes csúszás után érkezik a Tesla egyik legizgalmasabb autója
Befektetés

Közel egy évtizedes csúszás után érkezik a Tesla egyik legizgalmasabb autója

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közel egy évtizeddel az első bemutató után végre újra színpadra kerülhet a Tesla Roadster. Elon Musk szerint október 1-jén leplezik le az elektromos sportautó átdolgozott változatát, amely az eredeti tervektől jelentősen eltérő, karbonból készülő hipersportautóvá fejlődött. A bemutatón egy SpaceX-technológiát használó különleges változatot is megmutathatnak.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Elon Musk szombaton bejelentette, hogy

a Tesla október 1-jén mutatja be a régóta halogatott új Roadstert.

A vállalat az X-en egy október 1-jei dátumot tartalmazó grafikát tett közzé a „Go for launch” üzenettel, amelyre Musk azzal reagált, hogy az új Tesla Roadster bemutatója október 1-jén lesz.

A dátum azért különösen érdekes, mert az új generációs Roadster története lassan egy évtizede húzódik. A Tesla még 2017-ben mutatta be az autót, és akkor azt ígérte, hogy a kiszállítások 2020-ban kezdődnek. A program ezt követően többször csúszott, a vállalat erőforrásait más modellekre és technológiákra összpontosította.

Még több Befektetés

Megállíthatatlanul dől a pénz a magyarok kedvenc állampapírjába, erősen átrendeződött a piac

Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most még nagyon jó áron megveheted!

Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Már lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!

Az augusztusi hírek már arra utaltak, hogy közeledik a Roadster újabb bemutatása. A The Information akkor arról számolt be, hogy a Tesla egy jelentősen átdolgozott változattal készül. A projekt az elmúlt években komoly változásokon ment keresztül. A Tesla egy időben a Model S Plaid alkatrészeire épülő megoldást is vizsgált, ezt végül elvetette, és a Roadstert egy teljesen új, karbonból készülő hipersportautóvá fejlesztette tovább.

A bemutató leglátványosabb része egy különleges, limitált változat demonstrációja lehet. A The Information korábbi értesülése szerint ez a modell a SpaceX közreműködésével fejlesztett hideggázos hajtóműveket kaphat. A demonstráció helyszíne a SpaceX texasi McGregorban található tesztlétesítménye lehet.

A Tesla a múlt héten kezdett utazásokat kínálni kétüléses Cybercabbal Austin egyes területein. A járműben nincs kormánykerék és pedál, Musk pedig a Cybercabot a Tesla önvezető járművekre épülő stratégiájának egyik központi elemének tekinti.

Kapcsolódó cikkünk

Megvan, mikor jön Európába a Tesla Semi elektromos kamion

Tipikus Elon Musk, olyan, mint a MÁV

Vizsgálatot indított a hatóság Elon Musk önvezető járműveinél

Itt a Tesla nagy napja, jönnek a kormány és pedál nélküli autók!

Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Már lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility