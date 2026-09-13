Közel egy évtizedes csúszás után érkezik a Tesla egyik legizgalmasabb autója

Elon Musk szombaton bejelentette, hogy

a Tesla október 1-jén mutatja be a régóta halogatott új Roadstert.

A vállalat az X-en egy október 1-jei dátumot tartalmazó grafikát tett közzé a „Go for launch” üzenettel, amelyre Musk azzal reagált, hogy az új Tesla Roadster bemutatója október 1-jén lesz.

A dátum azért különösen érdekes, mert az új generációs Roadster története lassan egy évtizede húzódik. A Tesla még 2017-ben mutatta be az autót, és akkor azt ígérte, hogy a kiszállítások 2020-ban kezdődnek. A program ezt követően többször csúszott, a vállalat erőforrásait más modellekre és technológiákra összpontosította.

Az augusztusi hírek már arra utaltak, hogy közeledik a Roadster újabb bemutatása. A The Information akkor arról számolt be, hogy a Tesla egy jelentősen átdolgozott változattal készül. A projekt az elmúlt években komoly változásokon ment keresztül. A Tesla egy időben a Model S Plaid alkatrészeire épülő megoldást is vizsgált, ezt végül elvetette, és a Roadstert egy teljesen új, karbonból készülő hipersportautóvá fejlesztette tovább.

A bemutató leglátványosabb része egy különleges, limitált változat demonstrációja lehet. A The Information korábbi értesülése szerint ez a modell a SpaceX közreműködésével fejlesztett hideggázos hajtóműveket kaphat. A demonstráció helyszíne a SpaceX texasi McGregorban található tesztlétesítménye lehet.

A Tesla a múlt héten kezdett utazásokat kínálni kétüléses Cybercabbal Austin egyes területein. A járműben nincs kormánykerék és pedál, Musk pedig a Cybercabot a Tesla önvezető járművekre épülő stratégiájának egyik központi elemének tekinti.

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