Most érdemes figyelni! Milliárdos vételi hullám jöhet a SpaceX-ben

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Jelentősen megemelheti a SpaceX súlyát a Nasdaq 100 a szeptemberi átsúlyozás során. A Nasdaq Global Index Watch pénteken közzétett előzetes adatai szerint
a spacex jelenlegi 1,28 százalékos súlya 2,82 százalékra emelkedhet.
A végleges arányt még ebben a hónapban határozzák meg.
A változás komoly vásárlási hullámot indíthat el a SpaceX részvényeiben. A Nasdaq 100-at követő passzív befektetési alapoknak és ETF-eknek az új indexsúlyhoz kell igazítaniuk portfóliójukat, ezért több milliárd dollárnyi új részvényvásárlás jöhet.
A tét azért is nagy, mert a Nasdaq adatai szerint a második negyedév végén 1,7 ezermilliárd dollárnyi vagyon követte a Nasdaq 100 indexet. Ide tartozik az Invesco QQQ is, amely önmagában 481 milliárd dollárnyi eszközt kezel.
A SpaceX júliusban került be a Nasdaq 100-ba, akkor még viszonylag alacsony súllyal. Ennek fő oka az volt, hogy a vállalat részvényeinek jelentős részére a tőzsdei bevezetést követő értékesítési korlátozás vonatkozott, így kevés papír volt szabadon kereskedhető.
A korlátozások fokozatos lejárásával egyre több SpaceX-részvény jelenik meg a piacon. Ezzel nő a vállalat közkézhányada, ami az indexben betöltött súlyát is megemelheti. A következő időszakban további részvények szabadulhatnak fel a korlátozások alól, így később újabb súlynövekedés is jöhet.
Az első ilyen korlátozás augusztusban járt le, egy időben a SpaceX első tőzsdei vállalatként közzétett gyorsjelentésével. A befektetők attól tartottak, hogy a hirtelen piacra kerülő részvények jelentős eladási nyomást okozhatnak. Ez végül elmaradt, és a második korlátozási időszak lejárata után sem következett be nagyobb eladási hullám. A bennfentes részvényesek jelentős része megtartotta papírjait.
A SpaceX kibocsátási árfolyama 135 dollár volt, az IPO utáni nagy ralliban 225 dollár fölé emelkedett az árfolyam, utána viszont egy heves korrekció következett. Jelenleg 150 dollár fölött, vagyis az IPO felett áll az árfolyam.
Címlapkép forrása: Joel Kowsky/NASA via Getty Images
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