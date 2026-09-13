Nagy változás jöhet az AI-versenyben, az OpenAI nem megy idén tőzsdére

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Az OpenAI 2026-ban nem lép tőzsdére,

erősítette meg Sam Altman egy, a Fortune magazinnak adott interjúban. A vezérigazgató döntését elsősorban a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével járó biztonsági kockázatokkal indokolta.

Altman szerint a jelenlegi helyzetben rossz döntés lenne tőzsdére vinni az OpenAI-t, és a vállalat nem érez olyan nyomást, amely miatt siettetnie kellene a folyamatot.

A tőzsdei bevezetés lehetősége az elmúlt hónapokban komoly figyelmet kapott. Júniusban a New York Times arról írt, hogy a San Franciscó-i vállalat mérlegeli a potenciálisan ezermilliárd dolláros IPO elhalasztását. Amikor a Fortune arról kérdezte Altmant, hogy 2026 helyett 2027 lehet-e a tőzsdei bevezetés éve, a vezérigazgató egyértelművé tette, hogy az idei év már nincs napirenden. Konkrét 2027-es időpontot ugyanakkor nem jelentett be.

A háttérben az AI biztonságáról szóló vita gyors erősödése áll. Egyre több amerikai törvényhozó sürget új szabályokat a mesterséges intelligencia fejlesztésére, miután az Anthropic két kutatója rendkívül súlyos figyelmeztetéseket fogalmazott meg a gyorsan fejlődő technológia lehetséges következményeiről.

Altman az interjúban az emberiség kihalásának kockázatáról is beszélt. Arra a kérdésre, hogy valóban 10 százalék lehet-e annak esélye, hogy az AI az évtized végéig az emberiség pusztulásához vezet, azt mondta, nem tudja, hogyan lehetne megbízhatóan kiszámítani egy ilyen valószínűséget. Szerinte azonban már az ilyen nagyságrendű kockázat lehetőségét is elfogadhatatlanként kell kezelni.

A vezérigazgató szerint az AI-cégekre és a kormányokra hatalmas felelősség hárul, és a profitérdek vagy a vállalatvezetők személyes ambíciói nem írhatják felül a biztonsági szempontokat. Az OpenAI-nak ezért jelenleg a biztonsági és úgynevezett alignment problémák kezelésével, valamint az iparág és a kormányok együttműködésének kialakításával kell foglalkoznia.

A vita azután gyorsult fel, hogy több esetben is problémák merültek fel autonóm AI-ügynökök működésével kapcsolatban, miközben biztonsági kutatók a technológia kockázataira hivatkozva hagyták el munkahelyüket. Az ügyre demokrata és republikánus politikusok is reagáltak, és szigorúbb fellépést sürgettek.

A következő lépés ennél is jelentősebb lehet. Altman szerint az OpenAI és más vezető mesterségesintelligencia-vállalatok közel kerülhettek egy olyan megállapodáshoz, amelynek keretében közösen lassítanák az AI fejlesztésének ütemét, és együtt dolgoznának a biztonsági kockázatok kezelésén.

Hasonló álláspontot fogalmazott meg szombaton Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója is. Amodei szerint lassítani kell az AI-modellek képességeinek fejlesztési ütemét. Altman később jelezte, hogy egyetért ezzel, és hozzátette, hogy az OpenAI-n belül az elmúlt hetek egyik legfontosabb vitája éppen a legfejlettebb modellek fejlesztési tempójáról szólt.

Az Anthropic ugyanakkor egyelőre más utat követ a tőzsdei tervekkel. A Reuters értesülése szerint a vállalat legkorábban október közepén kezdheti meg IPO-jának értékesítését, a tőzsdei bevezetést pedig az amerikai novemberi félidős választások előtti napokban zárhatja le.

Címlapkép forrása: Sean Rayford/Getty Images