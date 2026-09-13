Nagy változás jöhet az AI-versenyben, az OpenAI nem megy idén tőzsdére

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Az OpenAI 2026-ban nem lép tőzsdére,
erősítette meg Sam Altman egy, a Fortune magazinnak adott interjúban. A vezérigazgató döntését elsősorban a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével járó biztonsági kockázatokkal indokolta.
Altman szerint a jelenlegi helyzetben rossz döntés lenne tőzsdére vinni az OpenAI-t, és a vállalat nem érez olyan nyomást, amely miatt siettetnie kellene a folyamatot.
A tőzsdei bevezetés lehetősége az elmúlt hónapokban komoly figyelmet kapott. Júniusban a New York Times arról írt, hogy a San Franciscó-i vállalat mérlegeli a potenciálisan ezermilliárd dolláros IPO elhalasztását. Amikor a Fortune arról kérdezte Altmant, hogy 2026 helyett 2027 lehet-e a tőzsdei bevezetés éve, a vezérigazgató egyértelművé tette, hogy az idei év már nincs napirenden. Konkrét 2027-es időpontot ugyanakkor nem jelentett be.
A háttérben az AI biztonságáról szóló vita gyors erősödése áll. Egyre több amerikai törvényhozó sürget új szabályokat a mesterséges intelligencia fejlesztésére, miután az Anthropic két kutatója rendkívül súlyos figyelmeztetéseket fogalmazott meg a gyorsan fejlődő technológia lehetséges következményeiről.
Altman az interjúban az emberiség kihalásának kockázatáról is beszélt. Arra a kérdésre, hogy valóban 10 százalék lehet-e annak esélye, hogy az AI az évtized végéig az emberiség pusztulásához vezet, azt mondta, nem tudja, hogyan lehetne megbízhatóan kiszámítani egy ilyen valószínűséget. Szerinte azonban már az ilyen nagyságrendű kockázat lehetőségét is elfogadhatatlanként kell kezelni.
A vezérigazgató szerint az AI-cégekre és a kormányokra hatalmas felelősség hárul, és a profitérdek vagy a vállalatvezetők személyes ambíciói nem írhatják felül a biztonsági szempontokat. Az OpenAI-nak ezért jelenleg a biztonsági és úgynevezett alignment problémák kezelésével, valamint az iparág és a kormányok együttműködésének kialakításával kell foglalkoznia.
A vita azután gyorsult fel, hogy több esetben is problémák merültek fel autonóm AI-ügynökök működésével kapcsolatban, miközben biztonsági kutatók a technológia kockázataira hivatkozva hagyták el munkahelyüket. Az ügyre demokrata és republikánus politikusok is reagáltak, és szigorúbb fellépést sürgettek.
A következő lépés ennél is jelentősebb lehet. Altman szerint az OpenAI és más vezető mesterségesintelligencia-vállalatok közel kerülhettek egy olyan megállapodáshoz, amelynek keretében közösen lassítanák az AI fejlesztésének ütemét, és együtt dolgoznának a biztonsági kockázatok kezelésén.
Hasonló álláspontot fogalmazott meg szombaton Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója is. Amodei szerint lassítani kell az AI-modellek képességeinek fejlesztési ütemét. Altman később jelezte, hogy egyetért ezzel, és hozzátette, hogy az OpenAI-n belül az elmúlt hetek egyik legfontosabb vitája éppen a legfejlettebb modellek fejlesztési tempójáról szólt.
Az Anthropic ugyanakkor egyelőre más utat követ a tőzsdei tervekkel. A Reuters értesülése szerint a vállalat legkorábban október közepén kezdheti meg IPO-jának értékesítését, a tőzsdei bevezetést pedig az amerikai novemberi félidős választások előtti napokban zárhatja le.
Címlapkép forrása: Sean Rayford/Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megállíthatatlanul dől a pénz a magyarok kedvenc állampapírjába, erősen átrendeződött a piac
Látványos változások a népszerű befektetéseknél.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
Súlyos belharc robbant ki Ukrajnában: külföldre menekült az egyik legfontosabb vezető - Zelenszkij azonnal lépett
Ismét kezd elharapózdni a korrupció körüli botrány.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most még nagyon jó áron megveheted!
Épp most kapott nagy lehetőséget a vállalat.
Növelné kapacitását a magyar húsüzem, döntő lépésre szánta el magát a vezetőség
A technológia lehet a válasz a kihívásokra.
Trump szerint beteg összeesküvés zajlik a mesterséges intelligencia ellen
És az egyetlen korlát, amire szükség van, az ő.
Újabb mediterrán ciklon érkezhet
Megszólaltak a meteorológusok.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Mi az a pótfedezet? Milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy lakáshitelnél?
Az ingatlanfedezet mellett igényelhető jelzáloghiteleknél a jövedelem mellett a fedezetül felajánlott ingatlan értéke is döntően befolyásolja az igényelhető összeg nagyságát. Ha kevés az
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Energiaársokk közeleg - mekkora ütést kaphat Magyarország?
Alig lélegezhetett fel Európa az energiaválság után, az iráni konfliktus és az orosz-ukrán háború újabb fordulata ismét megdobta a gáz, az áram és az üzemanyagok... The post Energiaársokk
6G: az adatvédelem új kihívásai a következő generációs hálózatok küszöbén
A német adatvédelmi hatóságok konferenciája (DSK) 2026. június 17-én állásfoglalást adott ki az integrált érzékelési és kommunikációs (Integrated Sensing and Communication, "ISAC") tech
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Mennyire erős valójában a 360-as forint?
A 350 körüli euróárfolyam egyelőre csak rövid kitérőnek bizonyult: az energiaárak emelkedése és a nagy jegybankok kamatfordulata egyaránt gyengíti a forintot. Rövid távon a 360... The post M
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.
Egy kósza felhő is milliókba kerülhet: jókora bizonytalanságra épül a hazai árampiac
Nagyot nyerhet, aki pontosan jelez előre.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.