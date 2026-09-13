Szárnyalnak a magyar alapkezelők, megint rekordnagyságú profitot termeltek

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Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Újabb rekordprofitok az alapkezelőknél

Remek évük volt tavaly az alapkezelőknek, az MNB frissen publikált Aranykönyve szerint ismét rekordnagyságú profitokat termelt a szektor: Az alapkezelők 131,7 milliárd forint feletti adózás előtti eredménnyel és 121,4 milliárdos adózott profittal zárták a tavalyi évet, ezek bő 27%-kal felülmúlják a 2024-es számokat.

A friss Aranykönyv magyar nyugdíjpénztári szektorra vonatkozó tanulságaival itt foglalkoztunk.

A továbbiakban a kockázatitőke-alapkezelők adatai nem képezik részét az elemzésnek. A KBC Asset Management (K&H Alapkezelő) alapkezelési tevékenységét magyarországi fióktelepe útján látja el, a cég pénzügyi eredményei is csak csoportszinten állnak rendelkezésre, így a hazai központú alapkezelők profitjáról szóló listában történő szerepeltetése nem volna célszerű.

A legnyereségesebb alapkezelő változatlanul az OTP Alapkezelő volt tavaly, 23,9 milliárd forintos adózott eredménnyel, habár ez 12%-os visszaesést mutat a 2024-es számhoz képest. A második helyre egy előzéssel a Hold Alapkezelő futott be 21,3 milliárd forintos nettó profittal, a harmadik helyezést pedig az MBH Alapkezelő szerezte meg 19,9 milliárd forintnyi eredménnyel.

A legnagyobb profitnövekedést az Accorde Alapkezelő produkálta, itt 143%-kal magasabb szám mutatkozott a megelőző évihez képest, a második legnagyobb növekedés a Hold Alapkezelőnél volt megfigyelhető (+124%). A harmadik legnagyobb ütemben az Adalfa növelte az adózott eredményét (+114%), ezzel bekerült a tavalyi top tíz közé. Nyereségcsökkenés a top tízes lista szereplői közül háromnál, az OTP, az Indotek és a Gránit alapkezelőknél történt.

Csinos növekedés a legnagyobbak kezelt vagyonában

A legnagyobb alapkezelők tavaly többnyire növelni tudták a kezelt vagyonukat, bár találunk néhány kivételt is. Az év végi adat szerint 17 264 milliárd forintot bíztak a befektetők a top tíz szolgáltatóra, ez több mint 15%-os növekedés a kiválasztott csoport egy évvel korábbi adatához képest. A legtöbb vagyont az OTP Alapkezelő kezeli (5276 milliárd forint), második helyen az Erste Alapkezelő áll (3039 milliárd forint), a harmadik itt is egy előzéssel a Hold Alapkezelő lett (1879 milliárd forint).

A vagyonnövekedés természetesen nem mindenhol egyenletesen ment végbe: az élen járó Accorde 90%-kal gyarapította a kezelt vagyonát, a Hold 50% fölötti, a Gránit 20% fölötti bővülést könyvelhetett el, míg a top tízes lista végén két esetben vagyoncsökkenést is látni.

Az MNB Aranykönyv friss adatsorából az is kiderül, mely alapkezelők rendelkeznek a legszélesebb palettával a piacon. A legtöbb befektetési alapot 2025 végén az OTP Alapkezelő tartotta (70-et), a második és harmadik szereplő pedig (holtversenyben) az MBH Alapkezelő és a Hold Alapkezelő lett, mindkét társaságnál 56 létező befektetési alapról ad számot a statisztika.

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