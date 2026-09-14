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Egymillió dolláros vagyon már arra sem elég, hogy a legazdagabb 10%-ba kerülj az Egyesült Államokban
Befektetés

Egymillió dolláros vagyon már arra sem elég, hogy a legazdagabb 10%-ba kerülj az Egyesült Államokban

Portfolio
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Egymillió dolláros vagyonnal ma már nem lehet bekerülni az Egyesült Államok leggazdagabb tíz százalékába. Ehhez már nagyjából kétmillió dolláros nettó vagyonra van szükség- tudósított a Moneywise.

Az amerikai háztartások vagyoni helyzetéről a Federal Reserve fogyasztói pénzügyekről szóló felmérése (Survey of Consumer Finances, SCF) ad átfogó képet. A legutóbbi, 2022-es adatok szerint az amerikai családok medián nettó vagyona mindössze 192 900 dollár, míg az átlagos nettó vagyon 1 063 700 dollár. Utóbbi azért jóval magasabb a mediánnál, mert a legfelső vagyonos réteg hatalmas vagyona jelentősen felfelé torzítja az átlagot.

A felső tíz százalékba kerüléshez pedig körülbelül kétmillió dolláros vagyonküszöböt kell átlépni.

A vagyonkoncentráció a csúcson drámai mértékű, hiszen

a leggazdagabb tíz százalék az összes amerikai háztartási vagyon 67 százalékát birtokolja.

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A CNBC adatai szerint a legfelső 0,1 százalék vagyona 2025-ben további tíz százalékkal nőtt, a világjárvány óta pedig a legalább 46 millió dolláros nettó vagyonnal rendelkezők összesített vagyona csaknem megduplázódott, és

meghaladta a 23 ezer milliárd dollárt.

A kétmilliós küszöb az elmúlt negyedszázadban drasztikusan emelkedett. Összehasonlításképpen 1990-ben a felső tíz százalékba való bekerüléshez csupán 71 846 dolláros – inflációval kiigazítva nagyjából 181 836 dolláros – nettó vagyonra volt szükség.

A Northwestern Mutual 2026-os felmérése szerint az átlagos amerikai ma már 1,46 millió dollárt tart szükségesnek a kényelmes nyugdíjhoz, az egymillió dollár feletti befektethető vagyonnal rendelkezőknél pedig ez az összeg 2,67 millió dollárra ugrik.

Mindez azt jelenti, hogy a kétmillió dolláros határ valójában mozgó célpont, így a következő SCF-felmérés adatai várhatóan még magasabb küszöbértéket mutatnak majd. Az amerikai vagyoni egyenlőtlenség egyik legszembetűnőbb vonása, hogy miközben a milliomossá válás egyre több háztartásnak sikerül – részben a részvénypiac és az ingatlanárak emelkedésének köszönhetően –, a valóban gazdagnak számító rétegbe bekerülni egyre nehezebb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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