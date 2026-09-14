22°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Már lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!
Befektetés

Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Már lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Portfolio idén is egyedülálló szakmai díjakkal ismeri el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. A díjak célja, hogy objektív adatok, iparági szavazatok, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján mutassák be, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Legyél Te az Év Portfóliómenedzsere vagy épp az Év Privátbankára, és legyen a Te céged az év szolgáltatója! A pályázatokat október 15-ig várjuk! A díjakat a november 11-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül adjuk át.

A Portfolio idén is átadja a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 11-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

Kategóriák: 

  • Év Private Banking Szolgáltatója
  • Év Prémium Banking Szolgáltatója
  • Év Alapkezelője
  • Év Magyarországon Kezelt Alapja
  • Év Privátbanki fejlesztése
  • Év Alapkezelői fejlesztése
  • Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása
  • Év Privátbankára
  • Év Portfóliómenedzsere
  • Év Intézményi Alapkezelője 

A jelentkezők közül részben az előzetesen felállított szakmai zsűri választja ki a 2026-os év nyerteseit minden kategóriában, azonban a zsűri mellett az objektív adatoknak, közönségszavazásnak és iparági voksolásnak is hangsúlyos szerep jut. A végső győzteseket, a legjobbaknak járó elismeréseket egy előzetesen kialakított pontozási szempontrendszer alapján választjuk ki, a díjtól függően eltérő súllyal vesszük figyelembe a közönség-, illetve iparági voksolás eredményeit, valamint a zsűri szavazatát.  

A nyertesek bejelentésére 2026. november 11-én, a Portfolio Professional Investment Day rendezvényének Investment and Wealth Management Awards díjátadó ünnepségén kerül sor.

Még több Befektetés

Megállíthatatlanul dől a pénz a magyarok kedvenc állampapírjába, erősen átrendeződött a piac

Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most még nagyon jó áron megveheted!

Sikerrel járt a rámenős nyugati hatalom: rávette a pénzügyi óriást a patrióta fordulatra

Egy szolgáltató több díjra is leadhatja jelentkezését, amelyet a financialawards@portfolio.hu e-mail címre várjuk. A megpályázni kívánt díjak megjelölése után e-mailben küldjük el a kapcsolódó pályázati űrlapot(kat). A kitöltött pályázati űrlapokat ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza. 

A pályázatok leadásának határideje: 2026. október 15.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Egymillió dolláros vagyon már arra sem elég, hogy a legazdagabb 10%-ba kerülj az Egyesült Államokban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility