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Megállíthatatlanul dől a pénz a magyarok kedvenc állampapírjába, erősen átrendeződött a piac
Befektetés

Megállíthatatlanul dől a pénz a magyarok kedvenc állampapírjába, erősen átrendeződött a piac

Portfolio
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Némileg mérséklődött a heti kereslet a lakossági állampapírok iránt: múlt héten mintegy 39 milliárd forintért vettek ilyen értékpapírokat a befektetők, a legkedveltebb papír továbbra is a FixMÁP – olvasható ki az Államadósság Kezelő Központ friss adataiból. A lakossági portfólió átrendeződése augusztusban is folytatódott: az év első nyolc hónapja során 745 milliárd forinttal hízott a különféle forintos magyar lakossági állampapírok összesített állománya, ami a fix papírok 2052 milliárdos gyarapodásából és a változó kamatozásúak 1307 milliárdos apadásából tevődött össze. A Portfolio szeptember 23-i Future of Finance konferenciáján Balogh Csaba, az ÁKK üzleti vezérigazgató-helyettese is előadást tart, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!
Future of Finance 2026
Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

38,8 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését. A legnépszerűbb kötvény a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 20,38 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepelt 8,34 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 7,44 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 2,6 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

Az év eddigi időszakában összesen 3144 milliárd forintot (hetente átlagosan 85 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

Év eleje óta a lakosságiállampapír-portfólióban jelentős átrendeződés zajlott le, alapvetően a változó kamatozású papíroktól a fix kamatozásúak felé mozdultak el a háztartások. A fix papírok (FixMÁP, KTJ, MÁP Pluszok) együttesen mintegy 2052 milliárd forintos névértéken számított állománynövekedést mutattak fel az év első nyolc hónapjában, mialatt a változó kamatozású társaik (BMÁP, PMÁP, Babakötvény) kintlévő mennyisége összesen 1307 milliárd forinttal apadt, többek között lejáratok, lakossági visszaváltások és az ÁKK által végrehajtott rendkívüli visszavásárlások következtében.

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Például augusztusban 258 milliárd forint értékben vásárolt vissza a forgalmazóktól legalább 6%-os kamatozású papírokat (elsősorban Bónusz Magyar Állampapírt) az ÁKK,

ami hozzájárul az állami kamatkiadások mérséklődéséhez. Hasonló visszavásárlásra már júliusban is volt példa, akkor 100 milliárd forintot meghaladó értékben Fix Magyar Állampapírokat vett vissza a forgalmazói könyvekből az adósságkezelő. Az év eddigi időszakában a forintos lakossági állampapírok kintlévő állománya összesen 745 milliárd forinttal gyarapodott, a legnagyobb bővülést a Fix Magyar Állampapír produkálta (+1483 milliárd Ft), a legnagyobb csökkenés a Prémium Magyar Állampapírnál ment végbe (-1010 milliárd Ft).

Az ÁKK rendszeresen hangsúlyozza: a háztartások állampapír-állományának emelkedése a lassuló értékesítés közepette is a várakozásának és a 2026-os finanszírozási tervnek megfelelően alakul. A lakossági állampapírok kiemelt szerepet töltenek be az államadósság finanszírozásában: idén bruttó értelemben 4615 milliárd forintnyi, míg nettó értelemben (azaz a vásárlások és a lejáratok/visszavásárlások eredőjeként) 1300 milliárdnyi finanszírozást kíván bevonni ebből a forrásból az ÁKK. A háztartások emellett az intézményi piacon, például a DKJ-k piacán is aktívak.

A Portfolio szeptember 23-i Future of Finance konferenciáján Balogh Csaba, az ÁKK üzleti vezérigazgató-helyettese is előadást tart, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

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