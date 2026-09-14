Sikerrel járt a rámenős nyugati hatalom: rávette a pénzügyi óriást a patrióta fordulatra

Az alap tervei szerint az új tőkeinjekció a tőzsdei részvényeket és a magántőke-piaci eszközöket egyaránt érinti. Jo Taylor, az OTPP vezérigazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy portfóliójuk nagyjából egyharmadát jelenleg is Kanadában tartják, így közvetlen tapasztalatok alapján ismerik az ország befektetési vonzerejét.

A lépés illeszkedik abba a folyamatba, amelynek során a politikusok és az üzleti szféra vezetői egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Kanada legnagyobb nyugdíjalapjaira a belföldi befektetések arányának növelése érdekében. Az alapkezelők korábban szigorúan védelmezték függetlenségüket, valamint azon mandátumukat, amely szerint a világ bármely pontján a legalacsonyabb kockázat mellett elérhető legmagasabb hozamra kell törekedniük.

Az OTPP ugyanakkor leszögezte, hogy az új kanadai tőkekihelyezések maradéktalanul megfelelnek a hozamelvárásaiknak.

Ez a folyamat nem egyedi jelenség, hiszen áprilisban a 152 milliárd dolláros eszközállománnyal rendelkező OMERS jelezte, hogy legalább 10 milliárd dollárnyi új belföldi befektetést tervez a következő öt évben. A napokban pedig a 321 milliárd dollárt kezelő Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ismertette azt a célját, hogy kanadai kitettségét nagyjából egyharmadával, 72,4 milliárdról 100 milliárd dollárra növeli.

A bejelentések időzítése egybeesik a torontói Canada Investment Summit kezdetével, ahol Mark Carney miniszterelnök kiemelt célja, hogy további külföldi tőkét vonzzon az országba.

A nyugdíjalapok hazai befektetésekre való ösztönzése jelenleg általános trend a fejlett világ országaiban:

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