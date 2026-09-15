Az AI-riasztás sem állítja meg a beruházási őrületet

Hiába erősödtek fel az elmúlt napokban a mesterséges intelligencia fejlesztésének lassítását sürgető hangok, az AllianceBernstein szerint ez nem fogja érdemben megtörni a technológiai óriások beruházási és finanszírozási terveit. A befektetési társaság arra számít, hogy a legnagyobb AI-szereplők beruházási kiadásai jövőre meghaladhatják az 1000 milliárd dollárt.

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A mesterséges intelligencia fejlesztésének lassítására vonatkozó felhívások várhatóan nem akadályozzák meg a legnagyobb technológiai vállalatokat abban, hogy folytassák a forrásbevonást és a beruházásaikat

– vélik az AllianceBernstein kötvénypiaci szakértői.

Thierry Taglione, a társaság vezető kötvénypiaci befektetési stratégája szerint a hiperskálázók és adatközpont-üzemeltetők finanszírozási terveit hosszú időtávra alakították ki.

Mint fogalmazott,

ezek tízéves vagy még hosszabb futamidejű programok, amelyeket nem fognak kisiklatni néhány nap alatt a mesterséges intelligencia fejlődésének lassítását sürgető újabb megszólalások.

A kommentárok azt követően érkeztek, hogy a világ legnagyobb AI-platformjainak vezetői a potenciális biztonsági kockázatok miatt a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek fejlesztési ütemének lassítása mellett érveltek. Az ágazat részvényein már látható volt némi korrekció, miközben a befektetők körében korábban is erősödtek az aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy az AI-infrastruktúrára fordított hatalmas összegek végül valóban megtérülnek-e.

Az AllianceBernstein ennek ellenére továbbra is arra számít, hogy a legnagyobb AI-hiperskálázók rövid távon tovább növelik nominális beruházási kiadásaikat.

A társaság előrejelzése szerint jövőre ezek összege meghaladhatja az 1000 milliárd dollárt.

Hosszabb távon ugyanakkor már óvatosabb a kép. Az AB szerint a beruházási kiadások növekedése a következő néhány évben fokozatosan lassulhat, majd idővel kifulladhat, ami később az amerikai gazdaság egészének növekedésére is fékező hatást gyakorolhat.

Taglione szerint továbbra is rengeteg kérdőjel van azzal kapcsolatban, hogy mennyire fenntartható az AI által vezérelt növekedés.

A nagy globális hiperskálázókhoz és adatközpontokhoz kapcsolódó kötvénykibocsátások értéke az év eleje óta már meghaladta a 330 milliárd dollárt, ami az AllianceBernstein szerint példátlan volumen, és hozzájárult az amerikai állampapírpiac hosszú végére nehezedő nyomáshoz is. A befektetési társaság ugyanakkor továbbra is lát lehetőségeket a szektorban, szerintük azonban egyre fontosabbá válik a vállalatok közötti különbségtétel. Taglione szerint az erős szabad cash flow-val és alacsonyabb eladósodottsággal rendelkező vállalatokat érdemes előnyben részesíteni, miközben a kifeszítettebb pénzügyi helyzetű szereplőket kisebb súllyal célszerű kezelni.

A volatilitás várhatóan fennmarad, a technológiai vállalatok hosszú távú finanszírozási programjai azonban az AllianceBernstein szerint továbbra is érintetlenek.

A kínai technológiai vállalatok eközben jóval fegyelmezettebben költenek és vesznek fel hitelt, és a hatalmas adatközpont-fejlesztések helyett nagyobb hangsúlyt helyeznek a megfelelő szakemberek megszerzésére. Ez az eltérés már most is látható a kötvények relatív árazásában, és várhatóan fenn is marad, hacsak a fejlett chipekhez való hozzáférés nem változik érdemben.

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