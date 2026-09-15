Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera

A Silver Lake és az Intel tulajdonában lévő Altera bizalmas eljárásban nyújtotta be tőzsdei bevezetési kérelmét az Egyesült Államokban. A chipgyártó ezzel csatlakozott azon félvezetőipari vállalatok sorához, amelyek a mesterséges intelligencia iránti kiemelkedő befektetői érdeklődést igyekeznek kihasználni, írja a Reuters.

A San Jose-i székhelyű Altera programozható chipeket gyárt, amelyeket adatközpontokban, távközlési hálózatokban, ipari berendezésekben, mesterséges intelligenciához kapcsolódó alkalmazásokban, valamint a légi- és védelmi iparban használnak. A Reuters már a múlt héten beszámolt arról, hogy a társaság még idén egy több mint 2 milliárd dolláros tőzsdei kibocsátásra készülhet.

Ez az Altera tőzsdére lépését az egyik legnagyobb félvezetőipari részvénykibocsátássá tenné az Arm Holdings 2023-as, 5 milliárd dolláros, valamint a Cerebras idén májusi, 5,55 milliárd dolláros tőzsdei debütálása óta.

Az amerikai tőzsdei kibocsátások piaca a nyári szünet után ismét lendületet vett, az idei tranzakciók összértéke a Renaissance Capital adatai szerint már meghaladta a 145 milliárd dollárt. A piaci aktivitást olyan nagyszabású ügyletek is fűtik, mint a SpaceX 75 milliárd dolláros kibocsátása, valamint az Anthropic várható tőzsdére lépése.

Az Alterát az Intel eredetileg 2015-ben vásárolta meg mintegy 16,7 milliárd dollárért, majd a társaság tavaly szeptemberben vált önálló vállalattá, miután a Silver Lake 4,46 milliárd dollárért 51 százalékos részesedést szerzett benne – a tranzakció ekkor 8,75 milliárd dollárra értékelte a céget. Az Intel 49 százalékos tulajdonrésszel továbbra is társbefektető maradt. A vállalat vezérigazgatója, Raghib Hussain egy júliusi interjúban mintegy 25 százalékos árbevétel-növekedést vetített előre az idei évre.

A bizalmas bejelentési eljárás lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a tőzsdére lépés közvetlen előkészítéséig ne kelljen nyilvánosságra hoznia a pénzügyi mutatóit.

Forrás: Reuters

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