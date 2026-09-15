25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera
Befektetés

Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Silver Lake és az Intel tulajdonában lévő Altera bizalmas eljárásban nyújtotta be tőzsdei bevezetési kérelmét az Egyesült Államokban. A chipgyártó ezzel csatlakozott azon félvezetőipari vállalatok sorához, amelyek a mesterséges intelligencia iránti kiemelkedő befektetői érdeklődést igyekeznek kihasználni, írja a Reuters.

A San Jose-i székhelyű Altera programozható chipeket gyárt, amelyeket adatközpontokban, távközlési hálózatokban, ipari berendezésekben, mesterséges intelligenciához kapcsolódó alkalmazásokban, valamint a légi- és védelmi iparban használnak. A Reuters már a múlt héten beszámolt arról, hogy a társaság még idén egy több mint 2 milliárd dolláros tőzsdei kibocsátásra készülhet.

Ez az Altera tőzsdére lépését az egyik legnagyobb félvezetőipari részvénykibocsátássá tenné az Arm Holdings 2023-as, 5 milliárd dolláros, valamint a Cerebras idén májusi, 5,55 milliárd dolláros tőzsdei debütálása óta.

Az amerikai tőzsdei kibocsátások piaca a nyári szünet után ismét lendületet vett, az idei tranzakciók összértéke a Renaissance Capital adatai szerint már meghaladta a 145 milliárd dollárt. A piaci aktivitást olyan nagyszabású ügyletek is fűtik, mint a SpaceX 75 milliárd dolláros kibocsátása, valamint az Anthropic várható tőzsdére lépése.

Az Alterát az Intel eredetileg 2015-ben vásárolta meg mintegy 16,7 milliárd dollárért, majd a társaság tavaly szeptemberben vált önálló vállalattá, miután a Silver Lake 4,46 milliárd dollárért 51 százalékos részesedést szerzett benne – a tranzakció ekkor 8,75 milliárd dollárra értékelte a céget. Az Intel 49 százalékos tulajdonrésszel továbbra is társbefektető maradt. A vállalat vezérigazgatója, Raghib Hussain egy júliusi interjúban mintegy 25 százalékos árbevétel-növekedést vetített előre az idei évre.

Még több Befektetés

Jön a feketeleves az állampapíroknál? Olyasmi történik a piacokon, ami csak a legkeményebb válságok idején szokott

Átrendeződik az AI-piac - Ezek a részvények az első nyertesek

Megalakul a mesterséges intelligencia OPEC-je? – Hirtelen fékeznének a világ legnagyobb techcégei

A bizalmas bejelentési eljárás lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a tőzsdére lépés közvetlen előkészítéséig ne kelljen nyilvánosságra hoznia a pénzügyi mutatóit.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Bloomberg: Magyarország a legvonzóbb célpont a világon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility