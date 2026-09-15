Bill Gates szerint most dől el az AI jövője

A Microsoft társalapítója a Gates Foundation jelentésében arra figyelmeztetett, hogy
a következő 12–18 hónap döntései meghatározóak lehetnek abból a szempontból, hogy végül kik profitálnak leginkább a mesterséges intelligencia fejlődéséből.
Gates szerint megfelelő irányba terelve az AI jelentősen kiszélesítheti azok körét, akik hozzáférhetnek olyan megoldásokhoz, lehetőségekhez és tudáshoz, amelyek eddig sokak számára elérhetetlenek voltak.
Ugyanakkor szerinte nagyon nem mindegy, hogyan építik, finanszírozzák és vezetik be ezeket a rendszereket:
A következő 12–18 hónapban meghozott döntések – arról, hogyan épül, hogyan finanszírozzák és hogyan alkalmazzák az AI-t – fogják meghatározni, hogy ez a technológia elsősorban azoknak kedvez-e, akiknek már most is a legtöbb jut, vagy azokhoz is elér, akiknek a legkevesebb van.”
A Gates Foundation ennek érdekében legalább egymilliárd dollárt költ a következő két évben a mesterséges intelligencia szélesebb körű hozzáférhetőségének javítására.
A pénzből többek között olyan AI-alapú eszközök fejlesztését támogatják, amelyeket az oktatásban, az egészségügyben és a mezőgazdaságban dolgozók használhatnak majd.
A program másik fontos területe a nyelvi sokszínűség növelése lesz. A Gates Foundation olyan nagy adatbázisok kialakítását is támogatná, amelyekbe több, nem angol nyelvű forrás kerülhet be, ezzel segítve azokat a fejlesztőket, akik más nyelveken működő mesterségesintelligencia-rendszereken dolgoznak.
Gates szerint ugyanis az AI akár jelentős társadalmi kiegyenlítő erővé is válhat, de ugyanilyen könnyen tovább szélesítheti a már most is meglévő különbségeket.
Mint fogalmazott:
„Az AI nagy kiegyenlítő erő lehet – vagy tovább növelheti a szakadékot. Ez nem egy távoli jövőre vonatkozó jóslat. Ez egy jelenben meghozandó döntés.”
Gates már augusztusban is arra szólította fel a technológiai vállalatokat és a szabályozókat, hogy vegyék komolyan a mesterséges intelligencia emberiségre jelentett potenciális kockázatait.
Hasonló figyelmeztetéseket fogalmazott meg az elmúlt napokban Sam Altman és Dario Amodei is.
Gates ugyanakkor korábban más globális kockázatok kapcsán is óvott a túlzottan apokaliptikus megközelítéstől. Tavaly például elutasította a klímaváltozással kapcsolatos „világvége-narratívát”, arra figyelmeztetve, hogy az könnyen háttérbe szoríthat olyan sürgető problémákat, mint az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.
A mostani egymilliárd dolláros AI-program ráadásul csak egy kisebb része a Gates Foundation hosszabb távú terveinek. Az alapítvány 2045-ig összesen 200 milliárd dollárt kíván jótékony célokra fordítani, mielőtt végleg befejezi működését.
Ez a korábbi költési ütem megduplázását jelenti, és Gates megmaradt vagyonának mintegy 99 százalékát jelentené.
A mostani bejelentés alapján ugyanakkor egyre világosabb, hogy ennek a hatalmas összegnek a felhasználásában a mesterséges intelligencia is fontos szerepet kaphat.
Gates szerint ugyanis most nem egyszerűen az AI technológiai fejlődése a tét, hanem az is, hogy annak előnyeiből a világ mely részei részesülnek majd.
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