Bloomberg: Magyarország a legvonzóbb célpont a világon

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A kelet-európai állampapírok felértékelődése egy évtizede tartó folyamat része. Az egykor válságzónának számító dél-európai országok – például Spanyolország és Portugália – felzárkóztak, a német államkötvényekhez képesti hozamfeláruk drasztikusan lecsökkent, így a hozamkereső befektetőknek új terep után kellett nézniük. A 2,5 milliárd dolláros Nomura Global Dynamic Bond Fundot kezelő Dickie Hodges elmondta, hogy

európai kitettségén belül jelenleg kizárólag kelet-európai államadósságot tart a portfóliójában, ami pályafutása legmagasabb aránya.

Bulgária különösen népszerű a befektetők körében. Az idén az euróövezethez csatlakozó ország Fitch által BBB+ kategóriába sorolt, tízéves kötvénye 4,40 százalékos hozamot kínál, ami csaknem 90 bázisponttal haladja meg a német állampapírok hozamát. Mindezt úgy éri el az ország, hogy GDP-arányos államadóssága mindössze 30 százalék körül alakul – ami az uniós átlag felét sem éri el –, miközben gazdasági növekedése stabil. Hodges szerint az adósságmutatók alapján Bulgária tízéves hozamának akár a német Bund hozama alatt kellene alakulnia.

Magyarország a Schroders elemzője, James Ringer szerint jelenleg

a legvonzóbb célpont a globális államkötvénypiacokon.

Az áprilisi választás Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának vetett véget, az új kabinet pedig az euró 2030-as bevezetését tűzte ki célul. Ennek részeként a költségvetési hiányt a jelenlegi 7,5 százalékról a GDP 3 százalékára kívánják csökkenteni, miközben a jegybank szigorúbb monetáris politikát folytat. A külföldi befektetők kezében lévő magyar állampapír-állomány júliusban történelmi csúcsot döntött.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

A balti államok szintén kiemelkedően teljesítenek, Lettország és Litvánia euróban denominált államkötvényei érték el idén a legjobb hozamot a Bloomberg szuverén adósságindexe alapján. Ezzel szemben Franciaország és Belgium a sereghajtók közé tartozik, mintegy 3 százalékos veszteséggel. A francia tízéves hozamfelár a német viszonyítási alaphoz képest 96 bázispontra tágult – ami 2012 óta a legmagasabb szint –, miközben a politikai megosztottság miatt a költségvetési konszolidáció rendre elmarad.

A kelet-európai befektetések ugyanakkor nem kockázatmentesek, hiszen a helyi devizák ingadozása, az alacsonyabb piaci likviditás és az energiapiaci kitettség egyaránt kihívást jelent. Románia például az emelkedő adósságteher és a politikai válság miatt még évekre van az általa célzott euróbevezetéstől. A Franklin Templeton európai kötvényrészlegének vezetője, David Zahn ennek ellenére román, bolgár és lengyel állampapírokat is tart a portfóliójában, mivel úgy véli, hogy a régió papírjai megfelelő pozícióméretezés mellett kiváló diverzifikációs eszközök, amelyek kockázatát a piac megfelelően kompenzálja.

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