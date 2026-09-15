Donald Trump: ez jelenti a következő 20-25 év kőolaját

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Donald Trump a Los Angeles-i konferencián tartózkodó Huangot hívta fel, aki előadása közben kihangosította az amerikai elnököt.

Az adatközpontok jelentik a következő 20-25 év kőolaját

– jelentette ki Trump a jelenlévők előtt, majd hozzátette, hogy végig a szektor mellett fog állni. Az elnök megnyilvánulásával egyértelműen az AI-fejlesztések lassítását szorgalmazókkal szemben foglalt állást.

Az előzményekhez tartozik, hogy az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei a hétvégén egy esszét tett közzé, amelyben a modellfejlesztés ütemének tudatos mérséklése mellett érvelt. Amodei álláspontját az OpenAI-t irányító Sam Altman és Elon Musk is támogatta, ami széles körű vitát váltott ki az iparágban.

Trump a Truth Social felületén már korábban is többször bírálta az AI-szkeptikusokat. Az aggodalmakat átverésnek és csalásnak nevezte, a fejlesztések lassítását követelőket pedig egy rossz ügy forradalmárainak minősítette. Az elnök szerint az Egyesült Államok éppen azért került célkeresztbe, mert az adatközpont-építésben világelső, a lassítást követelő hangok pedig akár Kínából is származhatnak.

Huang a telefonbeszélgetés során egyetértett Trumppal. "Nem fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen, uram" – válaszolta az Nvidia vezére, amikor az elnök arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nem engedi megállítani a fejlesztéseket. Trump egyúttal megjegyezte, hogy Huang ugyan képes a világ legbonyolultabb chipjét megtervezni, de a kihangosítást mégsem tudja egyszerűen megoldani.

A jelenet jól mutatja a Trump és Huang közötti egyre szorosabb viszonyt, hiszen az elnök második ciklusa során már többször mutatkoztak együtt a nyilvánosság előtt. Az All-in Summit társszervezője, Chamath Palihapitiya az X-en csupán annyit fűzött a videóhoz:

Ez szürreális volt.