Döntöttek: kikerül a BUX-indexből a Zwack

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A Budapesti Értéktőzsde közzétette a szeptemberi index-felülvizsgálat eredményeit, ami alapján

a Zwack másodszor sem teljesítette az indexben maradás feltételeit, ezért október 1-től kiesik onnan,

új bekerülő ezúttal nem lesz.

A BUX-tagság egyik legfontosabb feltétele, hogy az adott részvény megfelelő súlyt képviseljen a hazai tőzsdei kereskedésben. A Budapesti Értéktőzsde két fő szempontot vizsgál:

egyrészt az adott papír előző féléves tőzsdei forgalmát ,

, másrészt a közkézhányaddal korrigált piaci kapitalizációját.

Főszabály szerint a részvénynek mindkét mutató alapján a húsz legnagyobb hazai papír között kell szerepelnie. A már meglévő indextagok ugyanakkor kapnak némi türelmi időt: ha egy részvény első alkalommal nem teljesíti maradéktalanul a feltételeket, de mindkét rangsorban még az első 25 között található, bennmaradhat a BUX-ban. Ha azonban két egymást követő féléves felülvizsgálat során sem sikerül teljesítenie a szükséges kritériumokat, az Index Kézikönyv szabályai alapján kikerül az indexből.

A Zwack esetében most ez történt: a részvény már második alkalommal nem felelt meg a BUX-tagság feltételeinek, ezért a következő indexkosárból kikerül.

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Az új BUX és BUMIX indexkosarak esetén, az egyes részvények tőzsdére bevezetett mennyiségei (Qi), közkézhányad mértékei (FFi) és súlyozási tényezői (WFi) az alábbiak:

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo