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Ezen a helyen is ma volt házkutatás, több gigabájtnyi adatot foglalt le a rendőrség
Befektetés

Ezen a helyen is ma volt házkutatás, több gigabájtnyi adatot foglalt le a rendőrség

MTI
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Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók kedden az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon. A rendőrség a kórház eszközbeszerzései kapcsán indított büntetőeljárást hűtlen kezelés miatt, gyanúsítottja egyelőre nincs az ügynek.

A Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-Visszaszerzési Hivatal (NNI VVH) az Országos Onkológiai Intézettel kapcsolatban több hónapja folytat nyomozást nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt. A büntetőeljárás egy adott időszakra vonatkozó, gazdasági működését érintő eszközbeszerzések jogi és gazdasági körülményeinek vizsgálatára irányul. Az NNI VVH az eddigi adatok tisztázása, valamint további bizonyítékok beszerzése érdekében kedden házkutatást tartott az intézetben.

A nyomozók a büntetőeljárás szempontjából minden releváns dokumentumot és adatot lefoglaltak, így az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó valamennyi iratot, valamint további bizonyítási eszközöket. Az elektronikus adathordozókról - így számítógépekről, laptopokról, mobiltelefokról - lementett adatok több gigabájtot tesznek ki - írta a rendőrség.

Hozzátették, hogy az eljárás jelenlegi fázisában a nyomozók a többi között az eszközbeszerzések előkészítésének és lebonyolításának körülményeit vizsgálják, valamint az azokkal kapcsolatos döntések és szerződések jogszerűségét. Emellett a legfontosabb kérdés annak tisztázása, hogy a szabálytalan közbeszerzések során érte-e vagyoni hátrány az intézetet.

A büntetőeljárás jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik, gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt - jelezték.

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus 31-én közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés nyomán az intézetben vizsgálat indult, amelyet az az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság végez. További részleteket azonban a miniszter nem árult el az ügyről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba

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