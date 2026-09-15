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Hatalmas pofont kapott a kriptopiac az Egyesült Államokban: azonnal zuhanni kezdett a bitcoin
Befektetés

Hatalmas pofont kapott a kriptopiac az Egyesült Államokban: azonnal zuhanni kezdett a bitcoin

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Az amerikai Szenátus keddi eljárási szavazásán elbukott a kriptoipar számára mérföldkőnek számító piacszerkezeti törvényjavaslat, mivel a szükséges 60 helyett mindössze 49 támogató szavazatot kapott 50 ellenszavazattal szemben. A demokraták szerint a javaslat etikai rendelkezései nem kezelték megfelelően a Donald Trump elnök kriptopiaci üzleti érdekeltségeiből fakadó összeférhetetlenségi kockázatokat - írta a Bloomberg.
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Az úgynevezett Clarity Act a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottságnak (CFTC) adta volna meg a digitális eszközök piacának elsődleges szabályozási jogkörét, a kriptotőzsdék és az azonnali spot kriptokereskedelem közvetlen felügyeletét. A republikánus szenátusi vezetés vasárnap éjjel előterjesztett egy módosított változatot, amely egyebek mellett kibővítette volna a tagállami főügyészek jogkörét az etikai előírások érvényesítésére, valamint korlátozta volna, hogy a kriptovállalatok hozamot vagy kamatot kínálhassanak a stablecoin-felhasználóknak.

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A szavazáson nemcsak a demokraták, hanem egyes republikánus szenátorok is nemmel voksoltak, köztük a Maine államot képviselő Susan Collins és a missouri Josh Hawley. Collins nehéz újraválasztási küzdelmet vív, Hawley pedig régóta kriptoszkeptikus álláspontot képvisel. Figyelemre méltó, hogy a kriptobarát demokraták – mint például a New York-i Kirsten Gillibrand – szintén a javaslat ellen szavaztak.

A törvénytervezet elbukásának egyik fő oka az etikai vita volt. Trump elnök 1,4 milliárd dolláros kriptovagyona kapcsán a törvényjavaslat ugyan tartalmazott bizonyos korlátozásokat a megválasztott tisztségviselők kriptoeszköz-birtoklására vonatkozóan, a demokraták szerint azonban ezek korántsem bizonyultak elegendőnek. "Nem tesz eleget az etikai elvárásoknak" – nyilatkozta Cory Booker New Jersey-i demokrata szenátor.

A stablecoinok kamatoztatását korlátozó úgynevezett megszakító mechanizmus szintén komoly ellenállásba ütközött. A banki érdekképviseleti szervezetek közös levélben figyelmeztettek arra, hogy az az intézkedés, amely csak a betétkivonási hullám megindulása után lép életbe, valójában semmilyen érdemi védelmet nem nyújt, így a helyi bankok jelentős betétállomány-veszteséget szenvedhetnek el a kriptocégek javára.

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A szavazás eredménye azonnal megmutatkozott a kriptopiacokon, a Coinbase részvényei 12 százalékot, a Circle papírjai 13 százalékot estek,

a bitcoin árfolyama pedig több mint 5 százalékkal, 75 ezer dollár alá zuhant.

A kudarc súlyos csapás a kriptoiparnak, amely éveken át több százmillió dollárt fordított lobbizásra a kedvező jogszabályi keretek megteremtéséért – ráadásul a döntés alig két hónappal a novemberi félidős választások előtt született. A CFTC elnöke, Michael Selig korábban jelezte, hogy a felügyelet több kriptoszabályozási lépést is fontolgat, de megvárja a törvényhozási folyamat kimenetelét.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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