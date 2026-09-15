Kiderült, mekkora kamatot fizet a hazai óriáscég a legújabb eurókötvényekért

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

A ma beárazott, nem alárendelt, fedezetlen eurókötvény éves kamatát 4,625 százalékban, a hozamát pedig 4,86 százalékban határozták meg.

A tranzakció véglegesítéséhez szükséges hivatalos dokumentáció aláírására várhatóan a szeptember 21-én kezdődő héten kerül sor.

Székely Ákos, a MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese a közleményben kiemelte, hogy a változékony és turbulens piaci környezetben elért rekordalacsony kamatfelár bizonyítja a vállalat stabil pénzügyi hátterét és hitelképességét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán