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Kiderült, mekkora kamatot fizet a hazai óriáscég a legújabb eurókötvényekért
Befektetés

Kiderült, mekkora kamatot fizet a hazai óriáscég a legújabb eurókötvényekért

Portfolio
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A MOL kedden lezárta 500 millió euró értékű kötvénye árazását. Az ötéves futamidejű kibocsátással a vállalatcsoport történetének eddigi legalacsonyabb kamatfelárát érte el a nemzetközi piacon - közölte a cég a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
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Információ és jelentkezés

A ma beárazott, nem alárendelt, fedezetlen eurókötvény éves kamatát 4,625 százalékban, a hozamát pedig 4,86 százalékban határozták meg.

A tranzakció véglegesítéséhez szükséges hivatalos dokumentáció aláírására várhatóan a szeptember 21-én kezdődő héten kerül sor.

Székely Ákos, a MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese a közleményben kiemelte, hogy a változékony és turbulens piaci környezetben elért rekordalacsony kamatfelár bizonyítja a vállalat stabil pénzügyi hátterét és hitelképességét.

mol

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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