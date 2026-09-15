Május óta nem látott szinten a magyar kötvényhozam – Kezdhetünk aggódni?

Utoljára május első felében volt olyan magasan a magyar tízéves kötvényhozam, mint kedden. A folyamat akár aggodalomra is adhatna okot, azonban, ha ránézünk a nemzetközi piacra, akkor továbbra is az látszik, hogy a globális hozamokkal párhuzamosan emelkedik a magyar is, a német kötvényekhez viszonyított relatív hozamkülönbségünk alig változott.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Az elmúlt hetekben erőteljes hozamemelkedés indult el a nemzetközi piacokon, a fejlett hosszú állampapírok jegyzése nem ritkán több évtizedes csúcsra emelkedett. Kedd reggelre például a tízéves amerikai hozam 2007 óta nem látott szintet ért el. Ebben a környezetben a magyar állampapírok is lejtőre kerültek,

a tízéves hozamunk 5,86%-ra emelkedett, ami 17 bázisponttal magasabb a hétfőre megállapított hivatalos referenciahozamnál.

Utoljára akkor volt ilyen magas a magyar hosszú hozam, amikor a Magyar-kormány hivatalba lépett, május elején 5,9%-on állt a jegyzés. Az év elején látott 6,8%-hoz képest még a jelenlegi szint is mintegy 100 bázisponttal alacsonyabb, miközben a világ nagy részén épp ellentétes tendencia látszik 2026-ban.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát. Információ és jelentkezés

Ez látszik akkor is, ha a német-magyar és amerikai-magyar hozamkülönbséget vizsgáljuk: ezek a mutatók alig változtak az utóbbi hetek hozamemelkedés során. Vagyis továbbra is arról beszélhetünk, hogy

a globális hullámok elérték a magyar kötvénypiacot is, de ezzel együtt is fennmaradt az idei felülteljesítés.

Nem véletlen, hogy egyre több befektető nyilatkozik kifejezetten pozitívan a magyar állampapírpiacról, komoly nemzetközi intézményi szereplők is a legjobb lehetőséget látják most a magyar piacban. Ennek oka nagyrészt a kormány euróbevezetés melletti elköteleződése, ami a következő években az eurózónához közelítheti a magyar hozamokat.

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