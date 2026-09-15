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Megérkezett a pénzeső: hirtelen iszonyú sok pénz landolt a magyar megtakarítók számláin
Befektetés

Megérkezett a pénzeső: hirtelen iszonyú sok pénz landolt a magyar megtakarítók számláin

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Idén a tavalyinál 3 milliárd forinttal több személyi jövedelemadót kaptak vissza az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagok, az elmúlt öt év során pedig az adóvisszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Az elméleti plafonhoz és a korábbi évek átlagához képest is csökkent ugyanakkor a visszatérítési arány, miközben az állam által visszautalt pénzek többségét az azonnali felhasználást biztosító egészségpénztári számlákra kérik az öngondoskodók – közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége.

Az adóhatóság az idei első félévben közel 43 milliárd forint személyi jövedelemadót utalt vissza az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségéhez (ÖPOSZ) tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a 2025-ben befizetett tagdíjak után. Ez az egy évvel korábbit 3 milliárd forinttal haladja meg, a 2021. évi befizetések után 2022-ben folyósított adó-visszatérítésekhez képest pedig közel 18 milliárd forint a növekmény, ami

alapvetően a tagdíjbevételek mindkét pénztártípust érintő dinamikus emelkedésének köszönhető.

Az ÖPOSZ számításai szerint az elmúlt öt évben összesen több mint 172 milliárd forintot kaptak vissza a pénztártagok az adójukból.

A visszatérítések aránya ugyanakkor csökkent a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíjbevételeihez viszonyítva. Ez a mutató a friss adatok alapján alig haladja meg a 16 százalékot, ami egyrészt nem éri el az elméleti 20 százalékos plafont (az állam az önkéntes nyugdíj- és egészségkasszákba történő befizetéseket 20 százalékos, legfeljebb évi 150 ezer forintos visszatérítéssel ösztönzi), de elmarad a korábbi évek 17 százalék feletti átlagaitól is.

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„Mivel a tapasztalataink szerint a tagok egyre tudatosabbak a visszaigénylés ügyintézése során, a csökkenést valószínűleg főként az magyarázza, hogy a korábbiaknál többen részesültek szja-kedvezményben, illetve -mentességben” – mondta az adatok kapcsán Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.

Az évek során változott az is, hogy azok, akik egyszerre tagjai valamelyik nyugdíj- és egészségpénztárnak, az szja-bevallás kitöltése során hová irányítják inkább a nekik járó adóvisszatérítést. Az egészségpénztári felhasználás egyre népszerűbb, így miközben tavaly ezen intézményekhez csupán minden harmadik forint került az összesített tagdíjbevételekből, az ezek után igénybe vett szja-visszatérítések közel fele, 19,9 milliárd forint landolt náluk.

„Érthető, hogy a pénztártagok egy része a visszakapott személyi jövedelemadóját inkább az egészségpénztári számlájára kéri. Egyrészt az elmúlt időszakban a gyógyszerek és főleg az egészségügyi szolgáltatások az infláció felett drágultak, másrészt pedig egyre ismertebb, hogy olyan célokra is felhasználhatóak ezek a megtakarítások, mint például az iskolakezdési kiadások, vagy a lakáshitel-törlesztés” – fogalmazott Kravalik Gábor. „Mindemellett érdemes lenne a hosszú távú öngondoskodási célokat szem előtt tartva a nyugdíjmegtakarításokat is nagyobb mértékben gyarapítani az adóvisszatérítéssel, hiszen a pénztárak már jó ideje infláció feletti hozamokat produkálnak, a jegybank által is elismerten rendkívül alacsony költségek mellett. Ha a nyugdíjkasszákba idén a 16 százalék feletti szektorátlagnak megfelelő szja-visszatérítés érkezett volna, akkor plusz 4 milliárd forinttal gyarapodhatott volna a tagi vagyon.”

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