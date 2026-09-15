Nagy esés jöhet a tőzsdén a Fed kamatdöntése után

Az S&P 500 szeptemberben – amely hagyományosan a leggyengébb tőzsdei hónap – eddig közel 1 százalékot esett. A visszaesés hátterében az emelkedő energiaárak és a friss inflációs adatok állnak, amelyek hatására

az amerikai tízéves államkötvény hozama 2023 óta először lépte át az 5 százalékos szintet.

A piaci árazások alapján a kereskedők szinte biztosra veszik, hogy Kevin Warsh Fed-elnök szerdán 25 bázispontos kamatemelést jelent be – egy héttel ezelőtt ennek valószínűségét még csak 60 százalékra tették.

Dean Curnutt, a Macro Risk Advisors alapító-vezérigazgatója hétfői elemzésében 8-10 százalékos visszaesést vár az S&P 500 indexben, amelyet decemberben egy újabb esési hullám követhet. Szerinte a kamatemelés különösen azokat a vállalatokat sújtja, amelyek nem képesek áthárítani a növekvő költségeket, emellett volatilitási sokk érheti a piacot, amely nincs felkészülve erre a forgatókönyvre.

Curnutt a jelenlegi helyzetet a 2018-as évhez hasonlítja, amikor az S&P 500 szeptemberben tetőzött, majd októberben és novemberben 10 százalékot zuhant. Abban az évben a "Mikulás-rali" elmaradt, a piac decemberben újabb mélypontra esett, végül a csúcshoz képest közel 20 százalékos visszaesést szenvedett el.

Az elemző szerint a Fed várhatóan több kamatemelést hajt végre egy "K-alakú, alacsony dinamikájú gazdaságban", ami a 2018-as forgatókönyvhöz hasonlóan decemberben újabb eladási hullámot válthat ki. Mindezek alapján Curnutt defenzív pozicionálást javasol a befektetőknek.

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