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Osztalékszelvény nélkül forognak a Mol részvényei
Befektetés

Osztalékszelvény nélkül forognak a Mol részvényei

Portfolio
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Tegnap volt az utolsó nap, amikor a tavalyi év eredménye után járó osztalékért lehetett megvásárolni a Mol részvényeit, ma pedig már osztalékszelvény nélkül forognak a papírok.
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Információ és jelentkezés

241,2 milliárd forintnyi osztalékot fizet ki a Mol, részvényenként 317,8 forint az osztalék.

A LEGUTÓBBI ZÁRÓÁRRAL SZÁMOLVA 6,3 SZÁZALÉKos OSZTALÉKHOZAM ADÓDIK.

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Ma van az első kereskedési nap, amikor már osztalékszelvény nélkül forognak a részvények. Szóval

ha nagyobb mínusz látszik az árfolyamban, nem érdemes megijedni, azt nagyrészt az osztalékvágás okozza.

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Jelenleg 5,1 százalékos mínuszt mutat a Mol grafikonja.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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