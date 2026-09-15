Osztalékszelvény nélkül forognak a Mol részvényei

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

241,2 milliárd forintnyi osztalékot fizet ki a Mol, részvényenként 317,8 forint az osztalék.

A LEGUTÓBBI ZÁRÓÁRRAL SZÁMOLVA 6,3 SZÁZALÉKos OSZTALÉKHOZAM ADÓDIK.

Ma van az első kereskedési nap, amikor már osztalékszelvény nélkül forognak a részvények. Szóval

ha nagyobb mínusz látszik az árfolyamban, nem érdemes megijedni, azt nagyrészt az osztalékvágás okozza.

Jelenleg 5,1 százalékos mínuszt mutat a Mol grafikonja.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

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