Rég nem látott menetelésben a kedvelt alapok, de különös dolog történik a háttérben

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A Bank of America globális piaci tőkestratégiai részlege 321 tőkeallokátort kérdezett meg, a felmérés szerint pedig idén a részvényalapú, valamint a többmenedzseres platformokat működtető hedge fundok iránt volt a legnagyobb kereslet. A legkedveltebb szektoroknak továbbra is a technológiai, a média- és telekommunikációs, az egészségügyi, továbbá az energiaipari terület számít. A bank a héten juttatja el a kutatás eredményeit a partnereinek.

A felfokozott érdeklődés hátterében a fedezeti alapok kiemelkedő teljesítménye áll,

az iparág ugyanis 2010 óta a legjobb első félévét zárta.

A hedge fundok júliusig 5,5 százalékos hozamot értek el annak ellenére, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények júliusi eladási hulláma visszavetette a teljesítményt, és több neves alap is komolyabb veszteséget szenvedett el az AI-kitettsége miatt.

A nyugdíjalapok, az alapok alapjai és a privátbanki szolgáltatók egyaránt növelni tervezik a fedezeti alapokba irányuló tőkéjüket az idén. Vanessa Bogaardt, a Bank of America globális tőkestratégiai igazgatója kiemelte, hogy a befektetők 60 százaléka új alapkezelőket választ a már bizonyított, tapasztaltabb menedzserek helyett, ami kifejezetten szokatlan jelenségnek számít a piacon.

A mintegy 1000 milliárd dollárnyi hedge fund-tőkét kezelő befektetők várakozásai szerint 2026 hátralévő részében az egyedi részvényválasztásra (stock picking) fókuszáló alapok iránt mutatkozhat a legélénkebb kereslet.

A magánhitelalapok (private credit) ezzel szemben veszítettek a népszerűségükből. Az átláthatatlan eszközértékelések, az egyes nem tőzsdei alapoknál tapasztalt visszaváltási hullám, valamint a szoftveriparnak való kitettség miatt a tőkeallokátorok lényegesen óvatosabbá váltak ezen a területen.

A Wall Street legnagyobb bankjai mindeközben jelentős bevételeket könyvelhettek el a prime brokeri szolgáltatásaik révén, ugyanis a piaci ingadozásokat kihasználó, multi-stratégiás fedezeti alapoknak nyújtott hitelek és egyéb szolgáltatások rekordszintű díjbevételt hoztak számukra az első félévben.

Forrás: Reuters

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