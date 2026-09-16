Befagytak a várakozások: a lakosság negyede számít csak megtakarításainak növekedésére

A magyarok 26%-a számít arra, hogy megtakarításainak és befektetéseinek összege növekedni fog a következő egy évben, miközben 33% csökkenést vár. A lakosság pénzügyi várakozásai 2025 decembere óta lényegében változatlanok – derült ki az Impetus Research 2026 júniusában, a 18–69 éves magyar lakosság körében végzett reprezentatív online kutatásából.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Nem folytatódott a megtakarítási várakozások tavaly év végén látható javulása: 2025 decembere óta gyakorlatilag változatlan, hogyan látják a magyarok saját pénzügyi tartalékaik következő egyéves alakulását. A júniusi felmérésben

26% számított megtakarításai és befektetései összegének növekedésére,

ugyanannyian, mint 2025 decemberében. Februárban ez az arány 25% volt, vagyis az elmúlt fél év változásai sem tekinthetők érdeminek. Ennél valamivel nagyobb,

33% azok aránya, akik pénzügyi vagyonuk csökkenésére számítanak

a következő egy évben. Ez az arány tavaly decemberben szintén 33%, februárban pedig 35% volt, ami statisztikai értelemben stabil eredmény. A legnagyobb csoportot továbbra is azok alkotják, akik nem várnak lényeges változást saját pénzügyi megtakarításaikban és befektetéseikben:

a magyarok 41%-a szerint megtakarításaik és befektetéseik összege egy év múlva nagyjából a jelenlegi szinten lesz.

A magasabb jövedelműek optimistábbak

A várakozások mögött jelentős társadalmi különbségek húzódnak meg. A magasabb jövedelműek, valamint a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők körében többen számítanak megtakarításaik növekedésére.

Ezzel szemben az életkorral párhuzamosan azoknak az aránya emelkedik, akik egy év múlva alacsonyabb megtakarítással számolnak. Hasonlóan, a nők körében is magasabb a megtakarítások csökkenését prognosztizálók száma, mint a férfiaknál. Területi szempontból Észak-Magyarországon a legvisszafogottabbak a várakozások, itt a legalacsonyabb azok aránya, akik pénzügyi tartalékaik növekedésére számítanak.

„A megtakarításokkal kapcsolatos várakozások alakulása azért is fontos, mert a háztartások pénzügyi biztonságérzete összefügghet későbbi fogyasztási és nagyobb értékű vásárlási döntéseikkel. Az elmúlt fél év adatai szerint ez az új egyensúly egyelőre tartósnak látszik. A mostani eredmények alapján egyelőre nem látható további erősödés a lakosság saját megtakarításaival kapcsolatos várakozásaiban: 2025 vége óta ugyanazon a szinten stabilizálódott az optimisták és a pesszimisták aránya.” – értékelte az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni. Információ és jelentkezés

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