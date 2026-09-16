17°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Ennyit nyerhet Magyarország az euróval – Megszólalt az ÁKK
Befektetés

Ennyit nyerhet Magyarország az euróval – Megszólalt az ÁKK

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az euró bevezetésének egyik lehetséges hosszú távú előnye a finanszírozási költségek mérséklődése, amely az államadósság kamatterhének csökkenéséhez járulhat hozzá – olvasható az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdán megjelent Linkedin-posztjában. Az adósságkezelő szerint a GDP 4%-át kitevő kamatkiadás hosszabb távon akár 2% közelébe is csökkenhet az euróbevezetés következtében, vagyis a lépés komoly mozgásteret jelenthet a költségvetésnek is.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az euróhoz való közeledés nemcsak monetáris vagy gazdaságpolitikai kérdés, hanem az államadósság-kezelés szempontjából is fontos változásokat hozhat – olvasható az ÁKK szerdán megjelent Linkedin-posztjában. Az adósságkezelő kiemeli, hogy Magyarország különösen érzékeny a nemzetközi pénz- és tőkepiaci folyamatokra.

Az euróövezethez való csatlakozás stabilabb keretet jelenthet: mérsékelheti a kockázati felárakat, és kiszámíthatóbbá teheti az államadósság finanszírozását

teszik hozzá.

Az ÁKK kiemeli, hogy a magyar államadósság finanszírozási költsége az elmúlt években jelentősen emelkedett. Ennek hátterében többek között a magasabb nemzetközi hozamkörnyezet, az adósság átárazódása, valamint a változó kamatozású és inflációhoz kötött lakossági kötvények magasabb kamatterhe áll. Magyarországon jelenleg az államadósság egy egységére jutó kamatteher európai összevetésben magas. Hosszabb távon, az euróövezet hasonló makrogazdasági adottságú országainak hozamaihoz történő konvergencia esetén azonban érdemi mérséklődésre nyílhat tér. Az adósságkezelő szerint a jelenlegi 4% körüli szintről hosszabb távon akár a GDP 2%-a közelébe is csökkenhet a kamatkiadás évente. A 2010-es évek végén egyébként volt már példa hasonló értékre, akkor a GDP 2-2,5%-át fizettük ki kamatkiadásra.

Még több Befektetés

Fordulat az AKKO Investnél: veszteségből nyereségbe váltott a cég

A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás

Új aranybánya nyílt a tőzsdéken: ebben az 5 részvényben most nagy pénz lehet!

Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Kiemelik, hogy az év eleje óta érdemben csökkentek a magyar hozamok és a hozamfelárunk, a további mérséklődés ütemét több tényező befolyásolhatja: az euró bevezetéséhez kapcsolódó folyamat hitelessége és a piaci várakozások.

Az olcsóbb adósságfinanszírozás mellett az euró bevezetése stabilabb befektetői kört is hozhat. A pozitív hatások megjelenése attól függ, milyen gyorsan konvergálnak a magyar hozamok az eurózónásokhoz, illetve, hogy az ÁKK hogyan tudja alakítani az adósság szerkezetét.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Amerika élesítheti az oroszok elleni fegyverét, Ukrajna új titkos eszközt vetett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: eltörlik a kamarai tagdíjat, gyökeres változások jönnek az egészségügyben
A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility