Ennyit nyerhet Magyarország az euróval – Megszólalt az ÁKK

Az euró bevezetésének egyik lehetséges hosszú távú előnye a finanszírozási költségek mérséklődése, amely az államadósság kamatterhének csökkenéséhez járulhat hozzá – olvasható az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdán megjelent Linkedin-posztjában. Az adósságkezelő szerint a GDP 4%-át kitevő kamatkiadás hosszabb távon akár 2% közelébe is csökkenhet az euróbevezetés következtében, vagyis a lépés komoly mozgásteret jelenthet a költségvetésnek is.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az euróhoz való közeledés nemcsak monetáris vagy gazdaságpolitikai kérdés, hanem az államadósság-kezelés szempontjából is fontos változásokat hozhat – olvasható az ÁKK szerdán megjelent Linkedin-posztjában. Az adósságkezelő kiemeli, hogy Magyarország különösen érzékeny a nemzetközi pénz- és tőkepiaci folyamatokra.

Az euróövezethez való csatlakozás stabilabb keretet jelenthet: mérsékelheti a kockázati felárakat, és kiszámíthatóbbá teheti az államadósság finanszírozását

teszik hozzá.

Az ÁKK kiemeli, hogy a magyar államadósság finanszírozási költsége az elmúlt években jelentősen emelkedett. Ennek hátterében többek között a magasabb nemzetközi hozamkörnyezet, az adósság átárazódása, valamint a változó kamatozású és inflációhoz kötött lakossági kötvények magasabb kamatterhe áll. Magyarországon jelenleg az államadósság egy egységére jutó kamatteher európai összevetésben magas. Hosszabb távon, az euróövezet hasonló makrogazdasági adottságú országainak hozamaihoz történő konvergencia esetén azonban érdemi mérséklődésre nyílhat tér. Az adósságkezelő szerint a jelenlegi 4% körüli szintről hosszabb távon akár a GDP 2%-a közelébe is csökkenhet a kamatkiadás évente. A 2010-es évek végén egyébként volt már példa hasonló értékre, akkor a GDP 2-2,5%-át fizettük ki kamatkiadásra.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

Kiemelik, hogy az év eleje óta érdemben csökkentek a magyar hozamok és a hozamfelárunk, a további mérséklődés ütemét több tényező befolyásolhatja: az euró bevezetéséhez kapcsolódó folyamat hitelessége és a piaci várakozások.

Az olcsóbb adósságfinanszírozás mellett az euró bevezetése stabilabb befektetői kört is hozhat. A pozitív hatások megjelenése attól függ, milyen gyorsan konvergálnak a magyar hozamok az eurózónásokhoz, illetve, hogy az ÁKK hogyan tudja alakítani az adósság szerkezetét.

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