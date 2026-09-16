Figyelmeztetést küldött a piacoknak a világ legsikeresebb állami alapja – Nem sok jót jósolnak az amerikai részvényeknek

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Az Új-zélandi Nyugdíjalap (New Zealand Superannuation Fund) tavaly szerezte meg a legjobban teljesítő állami vagyonalap címet a Global SWF adatszolgáltató rangsorában a húszéves teljesítménye alapján, amikortól az átlagos éves hozama meghaladta a 10 százalékot. Az alap vagyona a júniussal zárult pénzügyi évben 14,2 százalékkal, 94,4 milliárd új-zélandi dollárra (kb. 17 000 milliárd forint) gyarapodott.

A növekedést ráadásul úgy érte el az alap, hogy alulsúlyozta az amerikai részvényeket,

miközben az S&P 500 index – a mesterséges intelligencia iránti befektetői lelkesedés hatására – ugyanebben az időszakban több mint 20 százalékot emelkedett. Ennek következtében az alap kissé elmaradt a 80 százalékban globális részvényekből álló passzív referenciaindexétől.

Jo Townsend, az alapot kezelő szervezet vezérigazgatója szerint egy koncentrált portfólióval rövid távon ki lehetett volna használni a közelmúlt szárnyalását, ám a diverzifikált stratégia jobban illeszkedik a hosszú távú mandátumukhoz. "Az amerikai részvények hozama az elmúlt két évben közel a duplája volt az elmúlt húsz év éves átlagának, ezért arra számítunk, hogy idővel bekövetkezik az átlaghoz való visszatérés" – fogalmazott a cégvezető.

Az alap idén 7,2 százalékra mérsékelte húszéves hozamvárakozását a korábbi 7,8 százalékról, ami Townsend szerint azt tükrözi, hogy a részvénypiaci hozamok az erős felülteljesítési időszak után várhatóan mérséklődnek. Az alap – amelybe a kormány a 2001-es alapítás óta 27,4 milliárd új-zélandi dollárt fektetett be – az elmúlt húsz évben 22 milliárd új-zélandi dollárral múlta felül a passzív referenciaindexét.

A szomszédos Ausztrália 356 milliárd ausztrál dollárt (kb. 80 000 milliárd forint) kezelő vagyonalapja, a Future Fund a júniussal zárult évben valamivel magasabb, 14,8 százalékos hozamot ért el. Az ausztrál alap teljesítménye azután javult, hogy a munkáspárti kormány 2024-ben módosította a mandátumát, és több tőkét irányított az energiaátállás, valamint a lakásépítés területére.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 15. Vigyázat, jön az újabb kamatcsökkenés a lakossági állampapíroknál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images