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Figyelmeztetést küldött a piacoknak a világ legsikeresebb állami alapja – Nem sok jót jósolnak az amerikai részvényeknek
Befektetés

Figyelmeztetést küldött a piacoknak a világ legsikeresebb állami alapja – Nem sok jót jósolnak az amerikai részvényeknek

Portfolio
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A világ legjobban teljesítő állami vagyonalapja, az új-zélandi nyugdíjalap a részvénypiacok korrekciójára számít, miután a júniussal zárult pénzügyi évben 14 százalékos hozamot ért el, mindezt úgy, hogy alulsúlyozta az amerikai technológiai részvényeket – írja a Financial Times. Az intézményi vagyonkezelés jövőjével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio szeptember 23-i Future of Finance konferenciáján, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!
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Az Új-zélandi Nyugdíjalap (New Zealand Superannuation Fund) tavaly szerezte meg a legjobban teljesítő állami vagyonalap címet a Global SWF adatszolgáltató rangsorában a húszéves teljesítménye alapján, amikortól az átlagos éves hozama meghaladta a 10 százalékot. Az alap vagyona a júniussal zárult pénzügyi évben 14,2 százalékkal, 94,4 milliárd új-zélandi dollárra (kb. 17 000 milliárd forint) gyarapodott.

A növekedést ráadásul úgy érte el az alap, hogy alulsúlyozta az amerikai részvényeket,

miközben az S&P 500 index – a mesterséges intelligencia iránti befektetői lelkesedés hatására – ugyanebben az időszakban több mint 20 százalékot emelkedett. Ennek következtében az alap kissé elmaradt a 80 százalékban globális részvényekből álló passzív referenciaindexétől.

Jo Townsend, az alapot kezelő szervezet vezérigazgatója szerint egy koncentrált portfólióval rövid távon ki lehetett volna használni a közelmúlt szárnyalását, ám a diverzifikált stratégia jobban illeszkedik a hosszú távú mandátumukhoz. "Az amerikai részvények hozama az elmúlt két évben közel a duplája volt az elmúlt húsz év éves átlagának, ezért arra számítunk, hogy idővel bekövetkezik az átlaghoz való visszatérés" – fogalmazott a cégvezető.

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Az alap idén 7,2 százalékra mérsékelte húszéves hozamvárakozását a korábbi 7,8 százalékról, ami Townsend szerint azt tükrözi, hogy a részvénypiaci hozamok az erős felülteljesítési időszak után várhatóan mérséklődnek. Az alap – amelybe a kormány a 2001-es alapítás óta 27,4 milliárd új-zélandi dollárt fektetett be – az elmúlt húsz évben 22 milliárd új-zélandi dollárral múlta felül a passzív referenciaindexét.

A szomszédos Ausztrália 356 milliárd ausztrál dollárt (kb. 80 000 milliárd forint) kezelő vagyonalapja, a Future Fund a júniussal zárult évben valamivel magasabb, 14,8 százalékos hozamot ért el. Az ausztrál alap teljesítménye azután javult, hogy a munkáspárti kormány 2024-ben módosította a mandátumát, és több tőkét irányított az energiaátállás, valamint a lakásépítés területére.

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