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Fordulat az AKKO Investnél: veszteségből nyereségbe váltott a cég
Befektetés

Fordulat az AKKO Investnél: veszteségből nyereségbe váltott a cég

Portfolio
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Az AKKO Invest első féléves árbevétele 22,8 milliárd forintra nőtt a tavalyi 19,2 milliárdról, a társaság pedig a tavalyi 523 millió forintos veszteség után 422 millió forintos nyereséget ért el. Az EBITDA 5,5 százalékkal emelkedve 1,5 milliárd forintot tett ki, a növekedést elsősorban a NEO Property Services Zrt. teljesítménye hajtotta.

Az AKKO Invest első féléves árbevétele 19,2 milliárd forintról 22,8 milliárd forintra nőtt éves összevetésben, a tavalyi 523 millió forintos veszteség után az idén 422 millió forintos nyereséget értek el az idei első hat hónap alatt - olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett beszámolóban.

A társaság közleménye szerint az EBITDA 5,5 százalékkal emelkedve elérte az 1,5 milliárd forintot.

A növekedést elsősorban a legnagyobb leányvállalatuk, a magyar ingatlanszolgáltatói piacon meghatározó NEO Property Services Zrt. teljesítményével magyarázták.

Kiemelték, hogy az első féléves adatok összhangban állnak az AKKO Invest nyáron megújított stratégiájával, amelyben 5 éven belül 100 milliárd forint feletti csoportszintű árbevétellel számolnak.

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A vállalatcsoport ingatlanportfoliója Budapesten egy lakóingatlanból és egy irodaépületből áll, Szolnokon és Budaörsön pedig ipari ingatlanokkal rendelkeznek, amelyek többnyire kereskedelmi és logisztikai célokat szolgálnak. A franciaországi ingatlant a mérlegforduló napja után értékesítették - olvasható a beszámolóban.

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