iPhone Duo: Kinek. Van. Erre. Szüksége.

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Hét éve már látszott valami

Ott voltam 2019 februárjában Barcelonában, amikor a Huawei bemutatta az első összehajtható mobilját. A Mobile World Congressen a legtöbben csak vitrin mögül nézhették a Mate X-et, nekünk viszont egy esti sajtóeseményen odaadták, és ki is próbálhattuk.

Elég szkeptikus voltam. A telefon 2300 euróba került, a technológia még kiforratlan volt, és nem igazán értettem, miért fizetne valaki ennyit érte. Aztán elkezdtem hajtogatni. És meglepően jó volt. Kinyitva hatalmas volt a kijelző, összehajtva pedig nem volt vészesen vastag és nehéz. A kijelző hajtásánál már akkor is lehetett érezni A Puklit, érdekes, hogy hét évvel később még mindig ennek eltüntetése az egyik legnagyobb kihívás.

A vacsoraasztalnál próbálgattuk a Mate X-et, amikor a szomszéd asztaltól átjött néhány amerikai turista. Megnézték a telefont, majd rögtön azt kérdezték, náluk mikor lehet megvenni. Pedig egy több mint 2000 eurós mobilról beszéltünk. Akkor azt írtam, úgy tűnik, sokan akarnak majd ennyi pénzt elkölteni egy hajtogatható telefonért.

Hét évvel később már tudjuk, hogy tényleg akartak. Tavaly közel 20 millió összehajtható telefont adtak el világszerte, most pedig beszállt az Apple is.

Kinek kell az összehajtható iPhone?

Például annak, akinek teljesen mindegy, hogy 500 ezer, egymillió vagy másfél millió forintot költ mobilra.

Vagy annak, akinek mindig a legújabb kütyü kell, mert, hát, az a legújabb.

És persze annak is, akinek fontos, hogy amikor beül egy specialty kávézóba, és kiteszi a telefonját az asztalra, mindenki lássa, hogy neki már ilyen van.

De hogy miért volt fontos az Apple-nek piacra dobni? Na itt már vannak nagyon komoly érvek.

Kezdett már ciki lenni

Az Apple viszonylag későn érkezett. Na jó. Nagyon későn.

A nagyok közül a Samsung és a Huawei már 2019-ben kijött az első összehajtható mobillal, azóta pedig gyakorlatilag az összes fontos androidos gyártó megjelent valamilyen összehajtható telefonnal. Samsung, Huawei, Honor, Motorola, Oppo, Vivo, Xiaomi, lassan tényleg mindenki csinál ilyet.

Közvetlenül az iPhone Duo bemutatása előtt a Huawei és a Xiaomi is új összehajtható csúcsmobillal jött ki. A Huawei ráadásul már három részre hajtható telefont is árul, a Xiaomi pedig most mutatta be az új 18 Foldot. A Samsung már a nyolcadik generációnál jár, és az Apple bemutatója után lényegében azzal trollkodta az Apple-t, hogy üdvözli az összehajtható telefonok világában.

Megvárták, amíg működik

Az, hogy az amerikai cég későn lépett, tipikus Apple. Egy olyan piacra léptek be, ami közel hét éve létezik, és ahol a versenytársak már több generációnyi tapasztalatot szereztek.

Az első összehajtható telefonokkal bőven volt probléma. Vastagok, nehezek voltak, a hajtás helye jól látszott a kijelzőn, a zsanér tartóssága is kérdéses volt, az akkumulátor és a kamera pedig sokkal gyengébb volt, mint a nem összehajtható csúcsmobilokban.

Azóta viszont sokat fejlődött a technológia.

A zsanérok vékonyabbak és tartósabbak, javultak a hajlítható kijelzők, csökkent a hajtás helyén látható pukli, fejlődött az akkumulátortechnológia.

Ez fontos az Apple-nél. A cég sokszor kivár egy új technológiával, amíg az eljut arra a szintre, ahol már olyan terméket lehet belőle készíteni, ami tömegesen is vállalható. Az első iPhone 2007-ben bőven nem az első okostelefon volt, a 2010-es első iPad előtt legalább egy évtizeddel korábban is voltak tabletek, az Apple Watch 2015-ben kb. két évvel a Samsungé után jött ki.

Az összehajtható mobiloknál két gond volt, a kijelzőknél a hajtás helyén kialakuló mélyedés és a zsanér. Az Apple láthatóan emiatt is várt. Az iPhone Duo új zsanért, megerősített belső kijelzőt és speciális kijelzőréteget kapott, amivel a hajtás helyét próbálják kevésbé láthatóvá tenni.

Vagyis az Apple nagyjából azt csinálta, amit már sokszor korábban.

Hagyta, hogy mások kísérletezzenek, aztán akkor szállt be, amikor a technológia beérett.

Kicsi piacból lett egyre komolyabb biznisz

Az összehajtható telefonok piaca 2019-ben még gyakorlatilag nem létezett. Az első Galaxy Fold és Huawei Mate X nem lett tömegtermék, de technológiai demonstrációnak jó volt.

Aztán elkezdtek nőni az eladások. 2020-ban világszerte közel 2 millió összehajtható telefon fogyott, 2021-ben már több mint 7 millió, 2022-ben a piac megduplázódott, azóta pedig tovább nőtt, tavaly már közel 20 millió összehajtható telefont adtak el világszerte.

Nem nagy piac, de azért nem is elhanyagolható.

A közel 20 millió telefon a teljes, 1,25 milliárd darabos okostelefon piacnak csak az 1,6 százaléka.

Ezek viszont drága prémiumtelefonok, ahol az Apple szeret lenni.

A piackutatók várakozásaiban elég nagy a szórás, de abban egyetértenek, hogy az iPhone Duo önmagában érdemben átrendezi ezt a kis piacot. A TrendForce 5 millió iPhone Duo eladásával számol már 2026-ban, az IDC nagyjából 10 millióval számol az első 12 hónapban, a Bloomberg Intelligence a bemutató után 14 millióra emelte a várakozását, a Morgan Stanley pedig akár 20 millió darabbal számol az első teljes termékciklusban.

Az Apple gyakorlatilag az első próbálkozásával a világ egyik legnagyobb összehajthatótelefon-gyártójává válhat.

Ráadásul nem is biztos, hogy a kereslet lesz a szűk keresztmetszet. Az iPhone Duo gyártása a különleges kijelző és a zsanér miatt elég komplex, az Apple csak fokozatosan tudja felfuttatni a termelést.

És akkor ott van Kína

Kína messze a világ legfontosabb összehajthatótelefon-piaca. Tavaly a világon eladott összehajtható telefonok közel 44 százalékát Kínában adták el, egy évvel korábban a kínai részesedés még 50 százalék felett volt, a piac felét ott a Huawei adja. A kínai vásárlók ráadásul különösen szeretik a könyvszerűen szétnyitható modelleket (és nem a felfelé nyitható flip telókat), ez ott nagyjából a piac kétharmada.

Kínában az Apple évek óta olyan gyártókkal versenyez, amiknek már régóta van ilyen telefonjuk. A kínai prémiumvásárló tehát eddig furcsa helyzetben volt. Ha iPhone-t akart, nem kaphatott összehajtható telefont. Ha összehajtható mobilt akart, Huaweit, Honort vagy Xiaomit kellett vennie.

Mostantól nem kell választania.

De kinek kell valójában egy összehajtható iPhone?

A poénkodáson túl azért van racionális válasz is. Annak, aki sokat dolgozik mobilról, és jól jön neki egy majdnem tablet méretű kijelző a zsebében. Annak, aki egyszerre több alkalmazást használ, dokumentumokat olvas, videókonferenciázik, prezentációkat néz vagy sok tartalmat fogyaszt telefonon.

Az iPhone Duo nyitott kijelzője 50 százalékkal nagyobb az iPhone 18 Pro Max kijelzőjénél. Az Apple külön átalakította hozzá az oprendszert, egyszerre több alkalmazás használható rajta, a Zoom, a Slack és a Netflix pedig már optimalizálta rá az alkalmazását. Apple Pencilt is lehet hozzá használni.

Csak hát 900 ezer forintról indul. Ezért az iPhone Duo biztosan nem lesz tömegtelefon. Ez egy technológiai csúcstermék, egy státuszszimbólum.

Tökéletes arra, hogy az ember leüljön vele egy specialty kávézóban, kitegye az asztalra, és várja, hogy valaki megkérdezze

ez az új összehajtható iPhone?

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images