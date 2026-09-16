Ítéletet mondott az MVM-ről a hitelminősítő

A Fitch Ratings megerősítette az MVM Zrt. hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott, BBB kategóriájú besorolását, a kilátás pedig változatlanul negatív maradt.

Az MVM a BÉT oldalán tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy 2026. szeptember 16-án

a Fitch Ratings megerősítette az MVM Zrt. hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott, BBB kategóriájú adósbesorolását, változatlanul negatív kilátás mellett.

A vonatkozó hitelminősítői jelentés itt érhető el.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az MVM csoport 14-én közzétette az első féléves eredményét, amiből többek között kiderült: a társaság a vizsgált időszakban 282 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket, miközben a konszolidált árbevétel csak 1,9 százalékkal nőtt.

A profitbővülést a jelentősen olcsóbb földgázbeszerzés, a nagykereskedelmi üzletág közel megháromszorozódó EBITDA-ja és a kisebb nyereségadó-ráfordítás együttesen hajtotta.

Az állami tulajdonos a 2025-ös üzleti évre 207,5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá.

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