Nagy dobás készül az amerikai chipgyártásban, de Szöul keresztbe tehet

Az SK Hynix tárgyalásokat folytat az Intellel arról, hogy az amerikai chipgyártó ohiói létesítményében memóriachipeket gyártson. Ez lenne az első alkalom, hogy a dél-koreai vállalat az Egyesült Államok területén állít elő memóriát. Az üzlet mindkét félnek és Washingtonnak is jól jönne, ám Szöul ellenállása komoly akadályt jelenthet.

A tárgyalásokról értesülők szerint az egyik lehetséges forgatókönyv az, hogy

az SK Hynix az Intel régóta tervezett ohiói gyárának egy részét bérelné.

Egy másik változatban az Intel és nagy felhőszolgáltatók bevonásával hoznának létre közös vállalkozást, mivel ezek a cégek szeretnék biztosítani memóriachip-ellátásukat. A források hangsúlyozták, hogy a tárgyalások egyelőre előzetes jellegűek, és döntés még nem született.

Az SK Hynix termékpalettája a DRAM-chipektől a NAND flash memórián át a mesterséges intelligencia feldolgozóegységeiben használt nagy sávszélességű memóriáig (HBM) terjed, és utóbbi szegmensben a vállalat piacvezető.

A források szerint azonban bármilyen fejlett memória – akár HBM, akár DRAM – amerikai gyártása érzékeny technológiának minősül Dél-Koreában, ami a szöuli kormány ellenállásába ütközhet.

A dél-koreai kereskedelmi minisztérium közölte, hogy amennyiben az ügylet "nemzeti kulcstechnológiát" érint, az az ipari technológiavédelmi törvény szerinti felülvizsgálat alá esik.

A megállapodás az Intelnek is kapóra jönne, hiszen a részben amerikai állami támogatást élvező chipgyártó 2022-ben akár 100 milliárd dolláros beruházást jelentett be az ohiói komplexumba, de a két üzem átadását azóta 2030-ra, illetve 2031-re halasztotta. Az SK Hynix az Egyesült Államokban jelenleg csak egy épülő chipcsomagoló üzemmel rendelkezik Indianában, a Nasdaqra pedig idén júliusban vezették be másodlagosan.

Az amerikai félvezetőgyártás költségei jóval meghaladják a dél-koreaiakat a magasabb munkaerő- és építési költségek, valamint az ázsiai beszállítói lánctól való távolság miatt. Ennek ellenére az SK Group elnöke, Cshö Tevon júliusban azt mondta, hogy a vállalat hatalmas nyomás alatt áll az ügyfelek és a kormányok részéről a chipellátás bővítése érdekében, ezért szükségesnek tartja az amerikai gyárépítést.

Washington és Szöul igényeinek egyidejű kielégítése azonban nehéz feladat. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter akár 100 százalékos vámokkal fenyegette meg a dél-koreai és tajvani vállalatokat, ha nem bővítik az amerikai termelésüket. Eközben a szöuli kormány arra ösztönzi az SK Hynixet és a Samsung Electronicst, hogy gyorsítsák fel a hazai chipgyártó klaszter kiépítését. A helyzetet tovább bonyolítja a tavalyi, 350 milliárd dolláros dél-koreai befektetési vállalás végrehajtása körüli vita. A csomagból 150 milliárd dollárt hajógyártásra szántak, a fennmaradó 200 milliárd felhasználása viszont még nyitott kérdés.

Források szerint Szöul az SK Hynix esetleges amerikai beruházását szeretné tárgyalási eszközként felhasználni ebben az alkuban, miközben Washington azonnali elköteleződést vár a vállalattól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images