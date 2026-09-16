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Sydney Sweeney felrobbantotta az internetet - Hatalmasat nyert a reklámmal a cég!
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Sydney Sweeney felrobbantotta az internetet - Hatalmasat nyert a reklámmal a cég!

Portfolio
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Sydney Sweeney merész, szinte teljesen meztelen reklámkampánya hatalmas vitát váltott ki, ám a sportfogadási platformot fejlesztő Novig számára kifejezetten jól is elsülhet a döntés, hiszen a cég ismertségi mutatói az egekbe szöktek a kampány indítása óta - írja a Business Insider.

Az Eufória és A Fehér Lótusz sztárja a kampányban alig takart testtel, sporteszközökkel pózol a Novig nevű, sporteredmény-előrejelző platform reklámjában.

Sweeney a megbízási díj mellett részesedést is szerzett a cégben.

A kampány azonnal berobbant a közbeszédbe, ám korántsem váltott ki osztatlan sikert. Chloe Fineman, a Saturday Night Live korábbi szereplője kifigurázta a reklámot, míg több női olimpikon a női sport szexualizálása miatt fejezte ki felháborodását. Ariarne Titmus négyszeres olimpiai bajnok úszó az Instagram-történetében leírhatatlannak nevezte dühét, Nicky Vita, a JOAN London reklámügynökség stratégiai igazgatója pedig lustának minősítette a megközelítést, mondván, a legrégebbi trükköt vetették be azzal, hogy egy szexi nő beszél a férfiakhoz.

Az adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a botrány elérte a célját.

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A Peak Metrics adatelemző cég mérése szerint a Novig közösségimédia-említései több mint kilencszeresére ugrottak a kampány elindulása óta. A bejegyzések közel fele semleges volt,

a pozitív posztok aránya (32,8%) pedig majdnem kétszerese volt a negatívaknak (17,5%).

Nicky Vita elismerte, hogy az ismertség szempontjából kifejezetten jó hír, ha napokkal az indulás után is beszélnek a márkáról, hiszen korábban szinte senki sem hallott a Novigról.

A 2021-ben alapított Novig idén egy 75 millió dolláros Series B finanszírozási kört zárt 500 millió dolláros cégértékelés mellett, így próbál versenyre kelni az olyan nagy szereplőkkel, mint a Kalshi vagy a Polymarket.

Jacob Fortinsky, a cég vezérigazgatója a Front Office Sportsnak elárulta, hogy

a Sweeney-vel közös kampány jelentette a futballszezon előtti marketingbüdzséjük legnagyobb tételét, a pontos összeget azonban nem hozta nyilvánosságra.

A közösségi médiában tapasztalható hírverés és a tényleges üzleti eredmények között ugyanakkor jelentős a szakadék. A Peak Metrics adatai alapján a kampányról szóló bejegyzések mindössze 4 százaléka foglalkozott magával az applikációval, a figyelem szinte kizárólag Sweeney-re irányult. Steve Schonberg New York-i marketingtanácsadó arra is figyelmeztetett, hogy a provokáció árthat a márka hitelességének, különösen a női felhasználók körében, hiszen a puszta ismertség és a hitelesség között óriási a különbség.

Sweeney számára nem ez az első hasonló jellegű botrány, hiszen tavaly nyáron az American Eagle "great jeans" kampánya is óriási vitát váltott ki. A márka marketingigazgatója, Craig Brommers szerint ugyanakkor

az adatok utólag egyértelmű üzleti növekedést mutattak, kiemelve, hogy a közösségi média helyett a kemény üzleti tényekre érdemes támaszkodni.

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Címlapkép forrása: Brianna Bryson/WireImage via Getty Images

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